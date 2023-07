De KLM Groep heeft in het eerste halfjaar van 2023 een omzet gerealiseerd van €5,6 miljard. Dit is een stijging van 20% vergeleken met dezelfde periode in 2022. De operationele winst bedroeg €129 miljoen vergeleken met €266 miljoen in 2022 (dit was toen inclusief een NOW-bijdrage van €138 miljoen in het eerste kwartaal). De capaciteit (het aantal vluchten) kwam uit op 88% vergeleken met 2019.

“We zien dat onze klanten nog steeds graag willen reizen, ook nu daar een hoger prijskaartje aan hangt. Het is positief dat we onze klanten weer de service kunnen bieden die ze van ons gewend zijn. De vraag naar vliegtickets was zelfs groter dan het aantal vluchten dat we konden uitvoeren. Dit komt onder andere doordat vliegtuigen langer in de hangar staan voor onderhoud door wereldwijde problemen in de aanvoer van reserveonderdelen. Ook zijn we op diverse plekken in het bedrijf nog niet op het gewenste niveau qua personeelsbezetting. Verder had KLM te maken met hogere brandstof-, arbeids- en materiaalkosten en gestegen havengelden. Dat illustreert het belang van structurele kostenbeheersing. Alleen door financieel gezond te blijven kunnen we investeren in het product voor onze klanten en in schoner, stiller en zuiniger vliegen”, aldus Marjan Rintel (CEO KLM).

Vertragingen en annuleringen

KLM stemt de planning van het aantal vluchten nauwkeurig af op beschikbare vloot en menskracht. Dit geeft stabiliteit in de operatie en een hogere klanttevredenheid, wat blijkt uit de Net Promotor Score (NPS) van 42 over de eerste zes maanden van dit jaar. Dit ondanks het feit dat we met vertragingen en annuleringen te maken hadden door onder andere de storm Poly en met een storing in het bagagesysteem van Schiphol. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze klanten zo min mogelijk hinder ondervinden van dit soort gebeurtenissen.

Transavia

Bij Transavia zorgden een aantal incidenten en de verlate inzet van extra ingehuurde toestellen ervoor dat er minder kon worden gevlogen dan was gepland in het eerste halfjaar van 2023. Voor de Transavia-klanten waren deze last-minute annuleringen buitengewoon vervelend. Gelukkig konden de meeste mensen worden omgeboekt. Ondanks deze tegenvaller wist Transavia een omzetstijging te realiseren van 15%.

Capaciteitsontwikkeling

“De verbeterde resultaten in het tweede kwartaal compenseerden het verlies van het eerste kwartaal. De gemiddelde ticketprijzen bleven hoog, waardoor de omzet in alle regio’s in het KLM-netwerk zich sterk kon ontwikkelen. Voor het eerste halfjaar werden de resultaten gedrukt doordat de capaciteitsontwikkeling bij KLM lager was als gevolg van beschikbaarheid van vloot en personeel. Om onze concurrentiepositie te behouden, zullen we steviger inzetten op het beheersen van de kosten”, laat Erik Swelheim (CFO KLM) weten.