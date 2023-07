RIU Hotels & Resorts zet haar uitbreiding van stadshotels voort met de opening van haar eerste hotel in het Verenigd Koninkrijk. Het Riu Plaza London Victoria op Neathouse Place N° 1 gaat open op vrijdag 28 juli 2023.

Het nieuwe viersterrenhotel met 435 kamers ligt op een uitstekende locatie in het hart van Londen in de wijk Westminster. Beroemde bezienswaardigheden zoals Westminster Abbey, Buckingham Palace, Houses of Parliament, de Big Ben en vele andere attracties liggen op loopafstand. Op een paar meter afstand van het Riu Plaza ligt Victoria Station. Met een jaarlijks passagiersaantal van bijna 75 miljoen mensen is dit een van de drukste treinstations van het land.

435 superior kamers

De 435 superior kamers en suites zijn modern en comfortabel en kijken uit over de stad. De ruimste kamers bevinden zich op de begane grond. Het gastronomische aanbod van het hotel bestaat naast de lobbybar uit een restaurant waar gasten ’s ochtends kunnen genieten van een ontbijtbuffet (bij de kamerprijs inbegrepen) en ’s avonds van à la carte maaltijden. Een fitnessruimte is ook 24 uur per dag beschikbaar voor gasten.

Bekijk hier meer beelden van het hotel. ©Riu Hotels & Resorts