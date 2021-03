Rutte: ‘Advies voor zomer volgt zo snel mogelijk’

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie bevestigd wat velen al voorspelden, namelijk dat het kabinet heeft besloten om het huidige reisadvies om niet naar het buitenland op reis te gaan te verlengen. Alle maatregelen worden verlengd tot en met 20 april, maar het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei. ‘Voor de zomervakantie kunnen we nog geen advies geven. Dat volgt zo snel mogelijk’, aldus Rutte.

‘Vanwege de internationale situatie hebben we geen andere keuze, dan het huidige reisadvies te verlengen tot en met zaterdag 15 mei. Het dringende advies voor de meivakantie is dus: blijf in Nederland’, aldus minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie.

‘We hebben wel goede hoop dat er dan (in de zomer, red.) weer meer kan en dat is belangrijk. Voor de mensen die op vakantie willen, maar ook voor de hele reisbranche die klaarstaat om ons een zorgeloze tijd te geven. Iets wat we allemaal goed kunnen gebruiken’, aldus Rutte.

In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen.

‘U weet dat we hoopten versoepelingen door te voeren onder een aantal voorwaarden. We hebben gesproken over gedeeltelijke heropeningen, maar alleen als de cijfers omlaag zouden gaan. Nu hebben we moeten vaststellen dat de cijfers flink omhoog zijn gegaan. Dat is de zorgelijke realiteit en daarom kunnen we geen maatregelen loslaten. Daarom verlengen we de huidige maatregelen tot en met dinsdag 20 april’, aldus Rutte. Alleen de avondklok wordt verschoven naar 22.00 uur met ingang van woensdag.

‘Ik begrijp, dit valt tegen, ik snap het ongeduld. We zien ook maatschappelijk ongeduld, maar lokaal zien we grote inspanning om de rust te bewaren. Dat is ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten het samen doen. We moeten natuurlijk blijven kijken naar wat wel kan en naar wat nodig is. Dat mag ook van ons worden verwacht, dat we heel zorgvuldig kijken naar wat we kunnen versoepelen of moeten aanscherpen. Als blijkt dat de cijfers er beter uitzien zullen we heel breed naar alle sectoren kijken, tot de vraag wanneer we weer op vakantie kunnen en waar’, aldus Rutte.

Demissionair minister Hugo de Jonge liet nog weten te kijken naar de quarantaineplicht voor reizigers die naar Nederland komen. ‘Wij kijken naar de quarantaineplicht en er zullen boetes komen voor wie zich er niet aan houdt. We hopen dat de quarantaineplicht in de eerste weken van mei in kan gaan.’

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

