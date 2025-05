Ryanair heeft al haar vluchten naar Maastricht Airport vanaf 26 oktober 2025 geannuleerd vanwege het besluit van de luchthaven om de luchthavenkosten aanzienlijk te verhogen, waardoor Maastricht volgens Ryanair een van de duurste luchthavens van Europa is.

“Niet-concurrerende luchthavenkosten in combinatie met de stijgende luchtvaartbelastingen van de regering zullen de Nederlandse connectiviteit onherstelbaar schaden, wat al is gebleken uit het feit dat Maastricht Airport er niet in is geslaagd het verkeer te herstellen tot slechts 50% van het pre-Covid-niveau. Sinds de Nederlandse regering in 2021 haar nep-ecobelasting heeft ingevoerd – die de meest vervuilende aansluitende passagiers die met oudere vliegtuigen vliegen op onlogische wijze vrijstelt – is de belasting met meer dan 275% gestegen tot bijna € 30 per passagier”, aldus de airline.

Als gevolg van de buitensporige kostenstijgingen van Maastricht heeft Ryanair vanaf 26 oktober 2025 alle vluchten van Maastricht geannuleerd, waardoor 150.000 stoelen per jaar en vijf directe verbindingen komen te vervallen. Deze capaciteit zal migreren naar meer concurrerende Europese landen zoals Zweden, Italië en Polen, die de luchthavenkosten verlagen en luchtvaartbelastingen afschaffen om het herstel en de groei van het verkeer te stimuleren.

Jason McGuinness, CCO van Ryanair: “Ryanair is teleurgesteld om de verwijdering van al onze vluchten naar Maastricht Airport vanaf 26 oktober 2025 aan te kondigen, als gevolg van de buitensporige kostenstijgingen van de luchthaven en de stijgende luchtvaartbelastingen van de Nederlandse regering van bijna € 30 per passagier, die sinds 2021 met +275% zijn gestegen. Deze aanzienlijke kostenstijgingen maken Maastricht Airport tot een van de duurste luchthavens van Europa en volledig niet-concurrerend in vergelijking met andere landen en goedkope luchthavens elders in Europa, die de luchthavenkosten verlagen en luchtvaartbelastingen afschaffen om het herstel en de groei van het verkeer te stimuleren.