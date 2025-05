Sabre heeft het NDC-aanbod (New Distribution Capability) van Air France en KLM toegevoegd aan zijn reisplatform. Hierdoor kunnen reisagenten die op Sabre zijn aangesloten, nu ook via deze weg gebruikmaken van dynamische tarieven en aanvullende boekingsopties van beide luchtvaartmaatschappijen.

De integratie stelt Air France en KLM in staat hun aanbod direct via Sabre aan te bieden, inclusief prijzen die niet beschikbaar zijn via traditionele distributiekanalen. Ook kunnen reisbureaus gebruikmaken van zogeheten ‘continuous pricing’, waarbij tarieven niet langer beperkt zijn tot vaste prijsklassen.

Breder en actueler aanbod

Het NDC-aanbod van Air France en KLM is beschikbaar via verschillende Sabre-toepassingen, waaronder Sabre Red 360 en Sabre’s API’s. Volgens Sabre zorgt de integratie ervoor dat reisagenten toegang houden tot een breder en actueler aanbod, zonder dat dit extra complexiteit in de werkprocessen oplevert. De samenwerking maakt deel uit van Sabre’s bredere strategie om naast traditionele boekingskanalen ook NDC- en lowcost-aanbiedingen te integreren in één workflow voor reisprofessionals.