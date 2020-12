Santa Barbara wordt Sandals Curaçao

Sandals Resorts International (SRI) neemt het Santa Barbara Resort op Curaçao over. Begin juni liet Santa Barbara Beach & Golf Resort nog weten voor minstens een jaar dicht te gaan. Voor Sandals wordt Curaçao de negende eilandbestemming in de Caribische regio. Sandals Curaçao zal in eerste instantie 350 luxe kamers en suites omvatten. Er wordt al gesproken over een verdere uitbreiding in de komende jaren. Het gehele resort wordt gerestyled.

Er zijn al diverse plannen voor het resort, waaronder het toevoegen van nieuwe uitgestrekte zwembaden, een verscheidenheid aan 5-sterren Global Gourmet ™ eetgelegenheden en nieuw gebouwde River Suites. Gasten hebben ook toegang tot de naburige 18-holes Pete Dye kampioenschapsgolfbaan, twee eigen jachthavens en 38.000 vierkante meter aan binnen- en buitenvergaderruimte, de grootste op het eiland.

Sandals, naar eigen zeggen ‘the world’s leading all-inclusive company’, schrijft dat het resort onmiddellijk een positieve en langdurige impact zal hebben op het eiland en de bevolking van Curaçao, dat met de komst van Sandals volgens het resort op fors meer Amerikaanse toeristen kan rekenen. Alleen al in het eerste jaar zal het naar verwachting voor een economische voetafdruk zorgen van meer dan $ 40 miljoen en zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Alleen al het resort zal meer dan 1.200 lokale banen opleveren, bestaande uit 800 nieuwe teamleden en zo’n 400 mensen die voor allerlei werkzaamheden nodig zijn.

“Het is een ongekende zegen voor de Curaçaose toeristenindustrie en de lokale economie. Sandals biedt de mogelijkheid om reguliere lijndiensten uit Noord-Amerika aan te trekken, daarin onderscheidt het zich duidelijk van andere hotelgroepen”, aldus Roald Smeets (directeur Santa Barbara Beach & Golf Resort). “De investeringen die Sandals gaat doen, zal de toeristische markt nieuw leven inblazen, het levensonderhoud van honderden gezinnen veiligstellen en iedereen op het eiland ten goede komen. Curaçao heeft een geweldige toekomst voor de boeg, dankzij deze opwindende nieuwe onderneming, die Curaçao echt op het wereldtoneel zal zetten.”

“Het was ons een waar genoegen om samen met de regering van Curaçao en de familie Smeets te werken aan dit opwindende nieuwe streven voor het merk Sandals. We willen onze grote dank uitspreken aan Ronald Smeets, die een belangrijke rol heeft gespeeld in dit proces en absoluut fantastisch is om mee samen te werken. We zijn van plan om er alles aan te doen om de wereld kennis te laten maken met het prachtige eiland”, aldus Gordon Butch Stewart OJ (Sandals Resorts International oprichter en voorzitter) en Adam Stewart (vice voorzitter Sandals Resorts International).

