Schiphol, KLM en de Koninklijke Marechaussee blikken tevreden terug op de meivakantie. Alle drie roemen ze de gezamenlijke aanpak en samenwerking, waardoor reizigers een fijne reis hadden.

“Het is fantastisch om te zien dat al onze gezamenlijke inspanningen hebben bijgedragen aan een soepel verloop van de meivakantie. Dankzij de goede doorstroming hebben de meeste reizigers waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad hoe ontzettend druk het is geweest. Niet alleen wijzelf, maar ook de reizigers waren goed voorbereid. Ik ben trots op alle medewerkers die bij hebben gedragen aan deze topprestatie. We hebben een goede start gemaakt van het vakantieseizoen en ik kijk uit naar de zomer”, aldus Patricia Vitalis (Executive Director Airport Operations bij Schiphol).