Amsterdam Airport Schiphol heeeft haar verkeer- en vervoercijfers van maart 2024 bekendgemaakt.

Er reisden 5,2 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in maart 2024. Het is een toename van 14% ten opzichte van 2023. De meeste passagiers gingen op reis naar Groot-Brittannië, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 38.223. Dat is een stijging van 15% t.o.v. 2023.



In maart 2024 reisden er 5,2 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Daarvan reisden 3,1 miljoen passagiers direct van of naar Schiphol. Amsterdam Airport Schiphol was voor hen de luchthaven van vertrek of aankomst. Bijna 2,1 miljoen passagiers hadden een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 1.050.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek.

Meest populaire bestemmingen

Bijna 3,7 miljoen passagiers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, Bijna 1,6 miljoen van of naar een intercontinentale bestemming buiten Europa. Groot-Brittannië was de meest populaire bestemming voor lokaal vertrekkende passagiers. Gevolgd door Spanje, Italië, de Verenigde Staten en Turkije.

Vluchten

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 38.223 in maart 2024. Dat is een stijging van 15% vergeleken met 2023. 30.958 vluchten gingen van en naar Europese bestemmingen, 7.265 naar intercontinentale bestemmingen.

Vrachtvervoer

Het aantal volledige vrachtvluchten was 6% lager dan in maart 2023. In maart 2024 waren er 1.363 vrachtvluchten, in maart 2023 waren dat er 1.466. Het totale vervoerde volume was in maart 2024 136.492 ton. Dat is een toename van 12% t.o.v. 2023.

Foto ©: Theodorie / Shutterstock.com.