Vanaf november 2025 moet het aantal vluchten met 4,4% krimpen ten opzichte van de huidige 500.000 vliegtuigbewegingen.



Dat heeft luchtvaartminister Barry Madlener (PVV) bekendgemaakt. Het maximum aantal vluchten op Schiphol wordt beperkt tot 478.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Het kabinet hoopt hiermee geluidshinder rondom de luchthaven met 15% te verminderen, maar de krimpplannen zijn minder dan de eerdere plannen voor een reductie van 17%.

KLM schrijft in een eerste reactie: “Wij zetten grote vraagtekens bij de aannames waarmee het ministerie tot dit getal is gekomen. Het besluitvormingsproces voldoet niet aan de eisen van een zorgvuldige Balanced Approach-procedure, waarin het bereiken van het beoogde beleidsdoel centraal staat: geluidsreductie. Krimp is geen doel op zich en is naar verwachting juridisch niet houdbaar. We wachten het advies van de Europese Commissie af.”

Madlener gaf aan dat verdere krimp niet haalbaar is vanwege bezwaren vanuit de luchtvaartsector en internationale druk, waaronder dreigende handelsmaatregelen van de VS. Ook de Europese Commissie moet de plannen nog goedkeuren. De luchtvaartsector, waaronder KLM, is ontevreden omdat de effecten van nieuwe, stillere vliegtuigen onvoldoende zijn meegenomen. Tegelijkertijd vinden milieugroepen en omwonenden de maatregelen niet ver genoeg gaan, en roepen zij op tot strengere beperkingen.

KLM schrijft verder: “KLM omarmt de doelstellingen voor minder geluidshinder voor omwonenden van Schiphol. Daarom investeren wij 7 miljard euro in stillere vliegtuigen en hebben we forse maatregelen voorgesteld in het plan schoner, stiller, zuiniger. Hieruit blijkt dat een kleiner Schiphol niet nodig is om de geluidsdoelen te bereiken. KLM vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet desondanks uitkomt op krimp naar 478.000 vliegtuigbewegingen. Het beperken van het aantal vluchten brengt daarnaast een groot risico op vergeldingsmaatregelen van andere landen met zich mee, die niet alleen de luchtvaart maar ook andere Nederlandse bedrijven zullen treffen. Luchtvaart zal altijd een rol spelen in ons leven als we de wereld willen ontdekken, zaken willen doen en familie bezoeken. Met een Nederland zonder goed verbonden Schiphol zetten we gigantische stappen terug in de tijd. Daarom is het zo belangrijk dat dit besluit op de juiste gronden wordt genomen.”