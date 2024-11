Na een grote verbouwing heeft Schiphol een nieuw gedeelte van Lounge 1 geopend. Hiermee voegt de luchthaven 5.000 extra vierkante meter aan ruimte toe voor passagiers die binnen Europa vliegen.

In Lounge 1 wordt meer dan 20.000 vierkante meter aan passagiersgebied vernieuwd en weer toekomstbestendig gemaakt. Ook de technische ruimtes en installaties worden aangepakt. Met de toegevoegde 5.000 vierkante meter is Lounge 1 nu aanzienlijk groter, met een ruimere uitstraling. De extra ruimte zorgt met een nieuwe looproute voor een betere doorstroming van de passagiers die reizen naar Europese bestemmingen. Het nieuwe plein biedt meer zitplaatsen voor passagiers en ruimte voor nieuwe voorzieningen. Zo komen er diverse nieuwe horecagelegenheden en winkels, waar de komende maanden nog aan wordt gewerkt door ESAP (een bouwcombinatie van Equans en SPIE Nederland).

Nieuwe standaard

“Het opgeleverde plein is een nieuw stuk Schiphol om trots op te zijn en een belangrijke stap in de vernieuwing van de luchthaven. Het is de transformatie van ons oudste luchthavengebied tot een moderne, lichte ruimte, waarbij we ook fundamentele delen hebben vervangen. Letterlijk en figuurlijk een sterk staaltje werk. Dit nieuwe gebied zet een nieuwe standaard voor hoe we passagiers willen verwelkomen: met meer ruimte, comfort en eigentijdse voorzieningen. Het is een van onze inspanningen om de ruimte op Schiphol meer in lijn te brengen met het aantal passagiers. We blijven hard werken om Schiphol toekomstbestendig te maken, waarbij kwaliteit en ervaring centraal staan”, aldus Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure.

Transformatie

De extra ruimte is gecreëerd door een parkeerplaats en delen van vier bestaande gebouwen te transformeren tot een nieuw passagiersgebied. Door de bouwdelen met elkaar te verbinden, ontstond een ruim plein met veel natuurlijk licht. Drie grote bomen van vier tot zes meter zorgen voor een natuurlijke, rustgevende sfeer. Voor de inrichting is gekozen voor meer duurzame materialen zoals bamboe wandpanelen en is op Schiphol gemaaid gras verwerkt in de zitmeubels.

Groot investeringsplan

De vernieuwing van Lounge 1 is een belangrijke mijlpaal, op weg naar meer kwaliteit op de luchthaven. Daarin investeert Schiphol de komende vijf jaar 6 miljard euro. Met dit grootste investeringsplan in de geschiedenis van de luchthaven wil Schiphol de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening aan passagiers en luchtvaartmaatschappijen verbeteren. Er staan honderden grote en kleine projecten in het hele luchthavengebied op de planning, waaronder de vernieuwing van de C-pier en Lounge 2.