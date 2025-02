De rechtszaak over de geluidsoverlast rond Schiphol wordt steeds groter. Naast omwonenden en de overheid mengen nu ook luchtvaartmaatschappijen, Schiphol zelf en belangenorganisaties zich in het hoger beroep.

De airlines Transavia, KLM, KLM Cityhopper, Corendon, Martinair, Delta Air Lines, TUI Airlines, Schiphol, Air Transport Association of America (A4A) en de International Air Transport Association (IATA) zijn allemaal welkom, want volgens het gerechtshof is het belangrijk dat alle betrokken partijen aan tafel zitten om tegenstrijdige uitspraken te voorkomen.

Strijd om minder vluchten

De zaak begon met een eis van omwonenden, vertegenwoordigd door de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Zij willen strengere regels tegen het lawaai van opstijgende en landende vliegtuigen, omdat dit leidt tot slapeloosheid en gezondheidsklachten. De rechtbank gaf hen vorig jaar gelijk en bepaalde dat de overheid de overlast moet verminderen. Het kabinet wil Schiphol laten krimpen naar 478.000 vluchten per jaar, maar omwonenden vinden dat niet ver genoeg gaan. Zij pleiten voor maximaal 400.000 vluchten om echt verschil te maken.

Vertraging door hoger beroep

De overheid ging in hoger beroep, omdat het niet binnen een jaar kon voldoen aan de eisen van de rechtbank. Inmiddels hebben luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Transavia en Delta Airlines zich bij de zaak gevoegd. Zij vrezen dat strengere regels hun bedrijfsvoering raken en willen hun stem laten horen. Door de extra partijen gaat de zaak langer duren. Zij hebben tot 8 april de tijd om hun standpunten in te dienen. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor het najaar, met mogelijk een uitspraak rond de jaarwisseling.

Kabinet wacht op Europese goedkeuring

Hoewel de rechtbank de staat verplicht om maatregelen te nemen, kan de overheid niet worden gedwongen dit vóór 20 maart te doen. Volgens minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat zijn er Europese goedkeuringen nodig voor de plannen om het aantal vluchten te verminderen. Die worden op z’n vroegst in november verwacht.