Schiphol groeit en investeert als nooit tevoren. Toch blijven financiële uitdagingen bestaan. Hoe vergaat het de luchthaven na een jaar met miljoenen reizigers en miljarden aan investeringen?

Schiphol zelf verwelkomde 66,8 miljoen passagiers en bood directe verbindingen naar 301 bestemmingen wereldwijd. De vraag naar vliegreizen blijft stijgen: in totaal gingen ongeveer negen miljoen Nederlanders in 2024 met het vliegtuig op reis. Tegelijkertijd zette Schiphol een recordinvestering van ruim 1 miljard euro in gang om de infrastructuur te verbeteren. Dit resulteerde in de grootste verbouwingsoperatie in de geschiedenis van de luchthaven.

Ruim driekwart Nederlandsers positief

CEO Pieter van Oord kijkt terug op een jaar waarin investeringen hun eerste vruchten afwierpen. “We kijken terug op een jaar waarin de investeringen in de kwaliteit van Schiphol hun eerste vruchten afwierpen. Onze stabiele operationele prestaties zorgden ervoor dat reizigers een korte wachttijd hadden. Schiphol verbond 66,8 miljoen reizigers via 301 directe bestemmingen met de rest van de wereld. We zien dat ruim driekwart van de Nederlanders positief tegenover de luchtvaart staat en dat de vraag naar vliegreizen blijft toenemen. Ongeveer negen miljoen Nederlanders gingen met het vliegtuig op reis in 2024. Voor al die reizigers moeten we de reiservaring nog verder verbeteren. Daarom gaan we in 2025 onverminderd door met het investeren in een kwalitatief betere en duurzamere luchthaven. Dat is hard nodig, zodat Schiphol een bijdrage kan blijven leveren aan de brede welvaart van Nederland. We zetten ons elke dag in voor gelukkige reizigers, gelukkige medewerkers en gelukkige buren, op weg naar een beter Schiphol.”

Verbetering nodig

Ondanks een financieel herstel met een onderliggend nettoresultaat van 291 miljoen euro, blijft de kasstroom na investeringen fors negatief: 405 miljoen euro in de min. Volgens CFO Robert Carsouw is verdere verbetering nodig om de ambitieuze investeringen op lange termijn veilig te stellen. “De stabiele operationele prestaties gaan hand in hand met verbeterde financiële resultaten. Ondanks het positieve resultaat is onze financiële ruimte beperkt. In 2024 investeerden we een record van ruim 1 miljard euro om onze luchthavens te verbeteren. Daardoor is de kasstroom na investeringen 405 miljoen euro negatief. Een verdere verbetering van ons financiële resultaat is noodzakelijk om onze ambitieuze investeringen, zowel op de korte als lange termijn, mogelijk te maken. Met het resultaat van 2024 zijn we onderweg om die te realiseren.”

Toekomst

Om de infrastructuur verder te verbeteren en Schiphol klaar te maken voor de toekomst, heeft de luchthaven nieuwe tarieven aangekondigd. Deze tarieven moeten de financiering van de grote investeringsplannen ondersteunen en luchtvaartmaatschappijen stimuleren om stillere en schonere vliegtuigen in te zetten. Schiphol zet dus in op groei, maar met een duidelijke focus op duurzaamheid en kwaliteit.