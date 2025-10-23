“Vanwege de harde wind veroorzaakt door storm Benjamin worden er vanaf 18:00 uur vluchten vertraagd of geannuleerd”, laat Schiphol weten.

Er zijn vanaf 18.00 uur tientallen vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Daarnaast moeten reizigers rekening houden met vertragingen. “Reis je vandaag via Schiphol? Houd dan rekening met de weersomstandigheden en plan je reis zorgvuldig”, aldus de luchthaven.

Schiphol raadt reizigers aan de website van Schiphol in de gaten te houden voor de actuele vluchtinformatie, of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.