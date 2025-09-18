Schiphol kijkt terug op goed verlopen zomermaanden. In juli en augustus reisden 13,2 miljoen reizigers met het vliegtuig van, naar of via Schiphol. Dat is een toename van 3,6% t.o.v. de zomermaanden van 2024.

De meeste mensen gingen op reis naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en de Verenigde Staten. Het aantal vluchten van en naar Schiphol in de zomerperiode was 86.936, een toename van 1,6% t.o.v. 2024.

Soepel

“De helft van de vertrekkende reizigers woont in Nederland. Dat onderstreept onze functie als nationale luchthaven, die we waarmaken door de inzet van duizenden collega’s op Schiphol. Dankzij hen verliep de zomer soepel en ontvingen we dagelijks ruim 200.000 reizigers, in totaal zo’n 13,2 miljoen. Dat is een prestatie waar we als Nederland trots op kunnen zijn”, aldus Patricia Vitalis (Chief Operations Officer).

Tien minuten

Van de 13,2 miljoen reizigers in de zomer reisden bijna 8,6 miljoen reizigers direct van of naar Schiphol (4,2 miljoen in juli, 4,3 miljoen in augustus). Amsterdam Airport Schiphol was voor hen de luchthaven van vertrek of aankomst. 95% van de vertrekkende reizigers ging binnen tien minuten door de securitycontrole. Ook de bagageafhandeling verliep goed: tijdens de zomervakantie zijn 4,5 miljoen stuks bagage van vertrekkende reizigers verwerkt. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van de 4,2 miljoen in de zomer van 2024. 4,6 miljoen reizigers hadden een overstap op Schiphol. Dit zijn ruim 2,3 miljoen unieke transferpassagiers. Overstappers worden in de internationale telwijze tweemaal geteld: als reiziger bij aankomst en als reiziger bij vertrek.

Spanje

Spanje was de meest populaire bestemming voor lokaal vertrekkende reizigers. Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië en de Verenigde Staten. In totaal vlogen 9,5 miljoen reizigers van of naar een bestemming in Europa. 3,7 miljoen van of naar een intercontinentale bestemming buiten Europa.

Vluchten

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 43.320 in juli en 43.616 in augustus, in totaal 86.936 voor de zomermaanden. Dat is een stijging van 1,6% vergeleken met 2024. 70.801 vluchten gingen van en naar Europese bestemmingen, 16.135 naar intercontinentale bestemmingen.