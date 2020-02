SGR over Cook-faillissement: ruim 15.000 claims afgehandeld

Ruim 48.000 reizigers (circa 20.000 boekingen) konden door het faillissement niet met Thomas Cook/ Neckermann op reis en inmiddels zijn ruim 15.000 claims (omgeboekte reizen en locatiekosten) door SGR afgehandeld. Daarnaast waren er ca 9.100 reizigers al op bestemming toen SGR een melding van financieel onvermogen kreeg.

Een groot deel van de reizigers waarvan de reis nog niet was aangevangen, zijn uitgenodigd om in een bij SGR aangesloten reisbureau hun vakantie om te boeken. De reisagent heeft met SGR afgerekend. Reizigers konden op deze wijze snel worden geholpen en alsnog van hun met garantie geboekte vakantie genieten.

De afhandeling van het faillissement is door SGR verdeeld in drie fases:

Fase 1: Reizigers die op bestemming waren op het moment dat er door Thomas Cook/ Neckermann bij SGR een financieel onvermogen is gemeld, zijn geholpen;

Status: afgerond

Fase 2: Reizigers die hun reis bij Thomas Cook/ Neckermann via een SGR aangesloten reisbureau omboeken;

Status: afgerond

Fase 3: claims van reizigers die direct via Neckermann.nl een reis hadden geboekt en hun reis niet via een bij SGR aangesloten reisbureau willen omboeken;

Status: gestart

Reizigers die ervoor hebben gekozen om niet om te boeken, ontvangen binnenkort een uitnodiging per e-mail om een claim via het portal in te dienen bij SGR, voor zover men zelf al niet een claim bij SGR heeft ingediend. Zoals eerder aangegeven op onze website kan de afhandeling van de claim even duren. Houd rekening met een verwerkingstijd tussen de drie tot zes zes maanden.

Heb je al een claim via onze portal ingediend?

Dan hoef je niks meer te doen. Zodra je claim behandeld is, krijg je hier vanzelf bericht over. Voor andere vragen kun je de veelgestelde vragen raadplegen. De kans is groot dat je daar een antwoord vindt. Of je kunt mailen naar neckermann@sgr.nl.

