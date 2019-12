Singapore Airlines: verhoging capaciteit op de route Amsterdam en Singapore

Met ingang van het winterseizoen 2020/2021 verhoogt Singapore Airlines (SIA) de capaciteit op de route tussen Amsterdam en Singapore. Op dit moment wordt de dagelijkse vlucht vanuit Amsterdam uitgevoerd met een Airbus A350-900LR in een 3-klasse configuratie. Deze machine zal worden vervangen door een Boeing 777-300ER.

Met de komst van de Boeing 777-300ER, zal de capaciteit in Business- en Premium Economy Class toenemen. Tevens zal First Class worden geïntroduceerd op de route tussen Amsterdam en Singapore. Verder heeft de Boeing 777-300ER een grotere vrachtcapaciteit, waardoor per vlucht 10 ton extra vracht kan worden vervoerd.

“Deze stap is onvermijdelijk om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Onze klanten kunnen uitzien naar ons First Class produ)ct en genieten van onze veelgeprezen service aan boord”, aldus Richard Kwee (General Manager Benelux Singapore Airlines.

Naast de dagelijkse vlucht vanuit Amsterdam, biedt SIA vier vluchten per week aan met vertrek vanuit Düsseldorf. En vanaf 26 oktober 2020 ook vier vluchten per week vanuit Brussel. De vluchten vanuit Brussel en Dusseldorf worden uitgevoerd met een Airbus A350-900LR. Vanaf 26 oktober 2020 is SIA de enige maatschappij die passagiers binnen maximaal twee uur van elke plaats in de Benelux, met uitzondering van de Waddeneilanden, een non-stop verbinding aanbiedt naar het hart van Zuidoost-Azië met vertrek vanuit Amsterdam, Brussel en Dusseldorf.

