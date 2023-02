Smith (Air France-KLM): “Verminderen aantal slots door Nederlandse overheid onbegrijpelijk”

Deel dit artikel

Ben Smith, de CEO van Air France-KLM, heeft de beslissing van de Nederlandse overheid om het aantal slots op Schiphol te verminderen onbegrijpelijk genoemd. “Onbegrijpelijk dat het op een eenzijdige basis wordt besloten, zonder discussie met belanghebbenden.”

“Het besluit van de Nederlandse staat om het aantal beschikbare slots op Schiphol te verminderen, vinden wij onjuist”, aldus Smith, die aangeeft de doelstellingen op het gebied van het terugdringen van geluid en co2 helemaal te begrijpen. “We begrijpen gewoon niet dat het op een eenzijdige basis wordt gedaan, zonder discussie met belanghebbenden over hoe we diezelfde doelen kunnen bereiken en op andere manieren, wat volgens mij wel kan.”

De chaos op Schiphol zei Smith het volgende: “We zagen een behoorlijk aantal werknemers de industrie verlaten. Het was vrij moeilijk om nieuw personeel aan te trekken. We hebben dus een tekort aan mensen gehad, wat ertoe heeft geleid dat we in de zomer kunstmatige limieten hebben ingesteld. Er waren dus operationele problemen, vergelijkbaar met die op andere luchthavens in Europa. Dus de situatie was niet alleen zo voor KLM.”

Auteur Arjen Lutgendorff