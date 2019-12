Gratis whitepaper: verrijk de travel journey met WhatsApp for Business

-ADVERTORIAL-

De reisbranche is constant in beweging. Nieuwe technologieën doen hun intrede en de verwachtingen van de klant stijgen voortdurend. De reiziger of gast verwacht snel antwoord, waar en wanneer dan ook. Bedrijven die hier het best op inspelen, behalen een duurzaam concurrentievoordeel. De inzet van WhatsApp en chatbots ondersteunen je hierbij.

WhatsApp is het meest populaire social messaging kanaal van Nederland met 11,9 miljoen dagelijkse gebruikers. Daarnaast is het kanaal is altijd en overal toegankelijk en ondersteunt het multimediaberichten. ‘From a business point of view’ helpt het om de klanttevredenheid te verbeteren, kosten te besparen en inkomende vragen om te buigen naar sales kansen.

Met behulp van chatbots kun je op elk moment volwaardige klantenservice bieden en tegelijkertijd de druk op de customer service agents verminderen. Met de juiste implementatie en training kunnen chatbots de gehele reiservaring verrijken: van het automatisch toesturen van tickets, het inzetten van digitale conciërges voor roomservice en het versturen van lokale updates voor activiteiten op de plaats van bestemming.

Geïnteresseerd geraakt? Vul het formulier bovenaan op deze pagina in en lees hoe je de always-on reiziger maximaal tevreden houdt in de wereld van travel, hospitality & leisure. Deze exclusieve whitepaper geeft de customer service en de marketing professional een waardevolle inzage in de kansen van social messaging voor commerciële doeleinden binnen de reisbranche.

