Solmar lanceert Solmar Care: een reisconcept dat ontspanning en professionele zorg combineert op populaire bestemmingen in Spanje. Dit concept is speciaal ontwikkeld voor mensen met een zorgvraag die toch zelfstandig willen genieten van een vakantie.



“Of het nu gaat om lichte ondersteuning of intensieve verzorging, met persoonlijke zorg op maat zijn reizigers met Solmar Care volledig in goede handen. Onbezorgd genieten, met zorg op maat Solmar Care maakt het mogelijk voor ouderen, mindervaliden en mensen met een medische zorgbehoefte om zorgeloos vakantie te vieren in Spanje. Op locatie staan professionele, gecertificeerde Nederlandstalige zorgverleners klaar om persoonlijke zorg te bieden, volledig afgestemd op de individuele situatie. Van hulp bij het douchen en aankleden tot wondverzorging of medicatiebeheer – alles wordt geregeld, zodat reizigers zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: genieten van de vakantie”, laat de reisorganisatie weten.



“Reizigers met een thuiszorgindicatie in Nederland kunnen hun zorg tijdelijk laten overnemen tijdens het verblijf in Spanje. Solmar Care biedt ondersteuning bij de afstemming met zorgverzekeraars en verstrekt informatie over eventuele vergoedingsmogelijkheden.”