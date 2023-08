“De eerste zes maanden markeerden voor Schiphol het begin van een keerpunt voor passagiers, medewerkers en de toekomstplannen van de luchthaven”, zo laat Schiphol weten.

Passagiers hadden weer een goede reiservaring en Schiphol intensiveerde de plannen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een andere belangrijke ontwikkeling in de eerste zes maanden is het 8-puntenplan dat Schiphol presenteerde om de luchthaven stiller, schoner en beter te maken. Het netto onderliggend resultaat van Royal Schiphol Group is 44 miljoen euro voor het eerste halfjaar van 2023. De passagiersaantallen nemen toe ten opzichte van vorig jaar, maar ondanks dat is de business area ‘aviation’ verlieslijdend door hogere operationele kosten.

Nieuwe standaard

CEO Ruud Sondag: “Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt. Iedereen op Schiphol kan daar trots op zijn. Maar we zijn er nog niet. Voor al onze passagiers moeten wij en onze partners blijven verbeteren. De nieuwe standaard voor Schiphol is dat we de daad bij het woord voegen. In korte tijd hebben we de ervaring van onze passagiers substantieel verbeterd, de rustruimtes voor medewerkers verbeterd, bijna vijftig tilhulpen besteld, besloten een nieuwe innovatieve bagagekelder te bouwen en acht maatregelen gepresenteerd die leiden tot een stillere, schonere en betere luchtvaart. Kwaliteit gaat boven lage kosten. Kwaliteit heeft een prijs en dat benadrukken wij tijdens de lopende gesprekken met alle betrokken partners.”

Passagier

Het totaal aantal passagiers op de luchthavens van Royal Schiphol Group in Nederland is met 22% gestegen tot 33,2 miljoen (HJ 2022: 27,3 miljoen). Er waren 206,198 vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 (189,506 vliegbewegingen), maar nog altijd 15% minder dan in de eerste helft van 2019 (242.107 vliegbewegingen). Het vrachtvolume op Amsterdam Airport Schiphol daalde met 6% tot 0,7 miljoen ton.

Resultaat

Het onderliggende nettoresultaat over de eerste helft van 2023 kwam uit op 44 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 29 miljoen euro in het eerste half jaar van 2022. Het nettoresultaat is 15 miljoen euro in het eerste half jaar van 2023, vergeleken met een nettoresultaat van 65 miljoen euro in het eerste half jaar van 2022.

Aandachtspunt

“In de eerste helft van 2023 heeft Royal Schiphol Group een verder herstel van de passagiersaantallen sinds de COVID-19-pandemie gezien en we verwachten dat deze trend zich in de rest van 2023 zal voortzetten. Passagiers hebben een goede reiservaring gehad tijdens de meivakantie, wat traditioneel een piekmoment in passagiersaantallen is. De reiservaring en goede operationele prestaties blijven een sterk aandachtspunt voor de luchthavens van Royal Schiphol Group. Voor heel 2023 verwachten wij dat het totaal aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol tussen de 60 en 64 miljoen zal uitkomen. Het verwachte aantal vluchten voor het gehele jaar ligt tussen de 430.000 en 445.000. Ondanks de aanhoudende inflatiedruk zijn de consumentenuitgaven aan vliegreizen in de eerste helft van 2023 veerkrachtig gebleven en werden ze ondersteund door een sterke vraag. De economische onzekerheid blijft echter bestaan.”