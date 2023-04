Spanje, Italië en Oostenrijk stijgen in populariteit onder kampeerders

Deel dit artikel

Spanje, Italië en Oostenrijk stijgen in populariteit als bestemming onder de Nederlandse kampeerder. Dit blijkt uit een groot onderzoek van campingspecialist ACSI onder 12.000 kampeerders uit heel Europa.

Populaire bestemmingen zijn vooral Frankrijk, Duitsland en Nederland. ‘Hoewel een vakantie in eigen land nog steeds populair blijft, zien we de aantrekkingskracht van het buitenland opnieuw toenemen’, licht ACSI-CEO Ramon van Reine toe. ‘Dit was vorig jaar al te zien en wordt in 2023 nog eens extra onderstreept’. Spanje, Italië en Oostenrijk stijgen in populariteit als bestemming onder de Nederlandse kampeerder.

Twee à drie keer per jaar op vakantie

Hoelang en hoe vaak men op vakantie wil gaan, hangt af van de reissamenstelling. Kampeerders die er met (klein)kinderen op uit trekken zijn van plan in 2023 gemiddeld twee à drie keer op vakantie te gaan en voor een totale duur van 29 dagen. Gaan er geen (klein)kinderen mee op vakantie dan heeft men plannen voor gemiddeld drie à vier vakanties, verspreid over 63 dagen.

Auteur Arjen Lutgendorff