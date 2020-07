Sri Lanka vanaf 1 augustus weer open voor toeristen

De Sri Lankaanse overheid heeft bevestigd dat het de grenzen weer gaat openen. Visums kunnen ook weer aangevraagd worden.

Er waren al geruchten, maar nu heeft de Sri Lankaanse overheid het officieel bevestigd: de grenzen gaan open op 1 augustus, en het land zal weer toeristen binnenlaten. In tegenstelling tot andere landen, die de grenzen alleen openen voor buurlanden, heeft Sri Lanka duidelijk gemaakt dat toeristen uit alle landen welkom zijn. Zij moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een geldig visum.

Toerisme: een belangrijke inkomstenbron voor Sri Lanka

Weinig landen zijn zo hard door de coronacrisis getroffen als Sri Lanka. Het eiland is altijd al een populaire bestemming geweest voor toeristen, en in de loop der jaren heeft het een reputatie ontwikkeld een onontdekt paradijs te zijn. Expats en ervaren reizigers noemen het zelfs “het nieuwe Bali”. Het is dan ook geen verrassing dat toerisme een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Sri Lanka is geworden; 12% van het gehele BBP bestaat uit toerisme. De coronacrisis, die het toerisme over de hele wereld heeft lamgelegd, heeft Sri Lanka dan ook hard geraakt.

Corona in Sri Lanka

Eén van de redenen dat Sri Lanka heeft besloten om zo snel weer open te gaan, is dat het de uitbraak van corona in eigen land bijzonder effectief heeft aangepakt. Tot op heden telt het land slechts 11 sterfgevallen als gevolg van corona. Dit is voor een groot deel te danken aan de strenge maatregelen die de overheid heeft doorgevoerd om de uitbraak tegen te gaan. Hoewel het door sommigen als té extreem werd beschouwd, werpt de aanpak van de overheid nu zijn vruchten af. Sri Lanka is een van de eerste landen die de grenzen opent voor reizigers uit de hele wereld. In het land zelf is met grote vreugde gereageerd op dit nieuws.

Grenzen weer open onder voorwaarden

Hoewel Sri Lanka de grenzen gaat openen op 1 augustus, gaat dit wel gepaard met strenge voorwaarden. Het land wil een tweede uitbraak van corona voorkomen. Reizigers moeten daarom aan enkele voorwaarden voldoen:

1: Een doktersverklaring voor het boarden én een test na aankomst

Iedere reiziger moet een doktersverklaring kunnen overhandigen waaruit blijkt dat ze in de afgelopen 72 uur een test hebben ondergaan die bevestigd dat ze het coronavirus niet hebben. Zonder dit bewijs mogen ze het vliegtuig niet in. Eenmaal aangekomen in Sri Lanka moeten reizigers verplicht een tweede coronatest ondergaan. Alleen als ook uit die test blijkt dat ze geen corona hebben, mogen ze het land binnen.

2: Een geldig visum

Hoewel Sri Lanka staat te popelen om toeristen te verwelkomen zijn de oude regels nog steeds in werking. Reizigers moeten vooraf een visum Sri Lanka aanvragen. Dit kan online. Alle regels omtrent het aanvragen van het visum blijven van toepassing. Zo moet een retourticket al geboekt zijn ten tijde van de aanvraag. Ook moet er een boekingsbevestiging kunnen worden overhandigd voor een hotel of andere overnachtingsplaats in Sri Lanka (zie punt 3).

3: Alleen overnachten op locaties die door de overheid zijn uitgekozen

Reizigers mogen alleen verblijven in hotels die vooraf door de overheid zijn geselecteerd. Deze hotels zijn uitgekozen op basis van strikte hygiëne, om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

4: Meerdere tests afhankelijk van hoe lang het verblijf is

Naast de eerste test in het thuisland en de tweede test na aankomst in Sri Lanka, kan een reiziger nog maximaal twee tests krijgen. Vier tot vijf dagen na aankomst moet iedere reiziger opnieuw een test ondergaan. Dit zal worden gedaan door een mobiele eenheid. Reizigers die langer dan 10 dagen blijven krijgen een vierde test, eveneens door een mobiele eenheid.

5: Lokale regels moeten nageleefd worden

Naast al deze nieuwe maatregelen, moeten ook de bestaande regels in Sri Lanka met betrekking tot het coronavirus nageleefd worden. Dit heeft vooral te maken met zaken als voldoende afstand van elkaar houden en regelmatig de handen wassen, maar het coronavirus heeft ook invloed op bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het openbaar vervoer in Sri Lanka hoogstwaarschijnlijk niet beschikbaar zal zijn.

Geen verplichte quarantaine

In tegenstelling tot andere landen heeft Sri Lanka geen verplichte quarantaine ingesteld voor toekomstige buitenlandse reizigers. Zolang zij alle voorwaarden en regels volgen hoeven zij na aankomst niet in quarantaine. Dit zal alleen het geval zijn als reizigers positief testen op corona.

Experiment van de overheid, aandacht vanuit het buitenland

Het is duidelijk dat het openen van de grenzen als experiment moet dienen voor de overheid. Als alles goed gaat en het aantal besmettingen niet toeneemt, kunnen de beperkingen langzaam afgezwakt worden. De ultieme hoop is dan ook dat toerisme in Sri Lanka het niveau behaalt van voor de crisis. De rest van de wereld zal ook nauwlettend volgen wat de gevolgen zijn van het heropenen van de grenzen in Sri Lanka. Veel landen hebben geleden onder de crisis, en ook zij willen hun eigen toeristische sector weer op gang brengen. Als het initiatief van Sri Lanka succesvol blijkt, bestaat de kans dat andere landen zullen volgen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.