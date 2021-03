‘Stop dat klakkeloze code oranje-beleid’: kleinschalige reisorganisaties willen ook pilotreis

Het water staat de reisbranche aan de lippen. Nu het negatieve reisadvies opnieuw verlengd is tot 15 april schreeuwt de reisbranche om perspectief. ‘Red onze zomer’, zegt Nathalie D’Alessandro van SWS Sailing en woordvoerder van de Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties (VvKR).

De organisaties die aangesloten zijn bij de Vereniging van Kleinschalige reisorganisaties (VvKR) zien mogelijkheden om ‘gecontroleerd’ op vakantie te gaan. ‘Op die manier ontstaat er geen wildgroei van mensen die zelf op vakantie gaan’, aldus D’Alessandro. Het grootste gedeelte van de 400 kleinschalige reisspecialisten van branchevereniging VvKR ligt al een compleet jaar stil. Geen reizen, geen inkomen.

‘Mensen willen gewoon weer op vakantie en zullen straks zelf op eigen houtje gaan reizen als code oranje blijft gelden, waardoor er geen zicht en geen controle is op hen. Vliegtuigen gaan gewoon, ongeacht of het code oranje is. Iedereen kan zelf rechtstreeks tickets bij de airlines en hotels boeken.’

Om straks weer op een veilige manier op vakantie te kunnen is een vaccinatiebewijs belangrijk, maar ook sneltesten horen erbij. Testen moet gemakkelijk en sneller gemaakt worden, vindt de branchevereniging, zodat ook mensen die nog niet gevaccineerd zijn eenvoudig naar het buitenland op reis kunnen.

‘Onze pensioenpot is leeg’

Nathalie D’Alessandro: ‘Lang niet iedereen zal gevaccineerd zijn deze zomer. Ook de mensen die nog niet aan de beurt zijn, willen graag een vakantie plannen. En wij als reisorganisaties willen reizen verkopen, we zijn nu al een heel jaar achter elkaar gesloten op last van de Nederlandse overheid. En dat zonder compensatie. Veel van ons hebben geen recht op de steunmaatregelen en onze spaar- en pensioenpot is nu leeg.’

‘Wij kunnen het beter beoordelen’

Het steekt de branchevereniging dat de Nederlandse overheid de hele wereld kleurcode ‘oranje’ heeft gegeven. ‘Er zijn landen en plekken die veel veiliger zijn dan Nederland. Waar geen of nauwelijks corona is of waar ze het inmiddels volledig onder controle hebben. Dus, stop dat klakkeloze code oranje-beleid. Het is belangrijk dat de EU één beleid hanteert en dat we buiten de EU af moeten van het op ‘oranje’ zetten van de hele wereld. Wij als reisspecialisten kennen de bestemmingen waar we reizen naartoe organiseren als geen ander. Juist omdat we korte lijnen hebben met de mensen daar. Wij weten als geen ander welke coronamaatregelen ter plekke gelden en kunnen daar goed op inspelen. En juist het kleinschalige en duurzame reizen organiseren is ons specialisme.’

Kleinschalige pilotreizen

‘De overheid kan ons als reisorganisaties best een stuk verantwoordelijkheid geven’, vindt D’Alessandro. ‘Dat doen ze per slot van rekening ook bij de horeca. We zijn in staat om met oplossingen te komen.’ Drie leden van VvKR hebben een pilotreis bij het ministerie ingediend, dit als goed alternatief naast de pilotreizen van grote reisorganisaties als TUI. ‘We willen laten zien dat kleinschalige reizen juist heel goed mogelijk zijn. Als reisbranche denken we daar graag met het ministerie in mee.’

