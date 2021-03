Succesvolle online VvKR reisbeurs krijgt vervolg vanaf 22 maart

Twintig reisorganisaties, die verenigd zijn in de branchevereniging VvKR, houden van maandag 22 maart tot en met zaterdag 26 maart de tweede editie van de online reisbeurs. ‘Met meer dan 700 deelnemers was de eerste editie in januari een groot succes. Dit vroeg om een vervolg, zeker ook vanwege de grote animo onder onze leden om hun reizen te kunnen presenteren. Mensen willen inspiratie opdoen, dromen over een volgende vakantiebestemming en alvast in de stemming komen’, vertelt Willem Linders namens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).

Online de wereld ontdekken en alvast ideeën opdoen. Vanuit je luie stoel word je geïnspireerd met een breed aanbod aan bestemmingen wereldwijd. Linders: ‘Er zullen een week lang in de avond en tevens op zaterdagmiddag meerdere presentaties gegeven worden door onze kleinschalige reisspecialisten. Zij zijn allemaal gespecialiseerde touroperators die alles van hun bestemming of themareizen weten. Het zijn authentieke en kwalitatieve reizen, weg van de massa, naar vaak bijzondere plaatsen.’

Sommige van de kleinschalige reisorganisaties zijn gespecialiseerd in één land en hebben van dat land een enorm uitgebreide kennis. Andere reisorganisaties bieden themareizen, zoals fotoreizen of noorderlicht vakanties. Het zijn allemaal specialisten in hun eigen vakgebied. Zo’n 20 van de kleinschalige reisspecialisten geven reispresentaties. ‘Voorpret is vaak net zo belangrijk als de reis of vakantie zelf’, weet Linders. ‘Tijdens deze VvKR Online Reisbeurs kan je genieten van inspiratie en informatie over jouw bestemming.’

De reisbranche staat in de startblokken om weer mooie reizen te kunnen organiseren. Linders: ‘Met zo’n beurs kunnen toekomstige reizigers blijven dromen van mooie reizen in een tijd dat het weer veilig en verantwoord kan. Boek je bij één van de reisspecialisten, dan reis je over het algemeen in kleine groepen of op individuele basis en overnacht je in vaak leuke authentieke accommodaties op bijzondere locaties, en dit alles met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen. Onze reisspecialisten onderscheiden zich met hun reisorganisatie door hun betrokkenheid en expertise. Of je nu voor je vakantie een bijzondere trektocht in de Himalaya boekt of een wandelarrangement in Engeland, een stedentrip naar Parijs of een safari in Zuid- Afrika, we vertegenwoordigen een rijkgeschakeerd aanbod vertrouwde en bekende reismerken op vele bestemmingen.’

De online reisbeurs laat juist deze VvKR reisspecialisten aan het woord. Ze geven eerst een presentatie en vervolgens kunnen vragen gesteld worden. Het webinar is gratis en zowel op PC, laptop, tablet als smartphone te volgen. Onder de aanmelders wordt een reischeques van € 250 euro verloot. Informatie is te vinden op vvkr.nl/online-reisbeurs.

