Start spreadin’ the news, I’m leavin’ today… want we gaan met Sunair Vakanties naar New York City. Paspoort? Check! ESTA? Check! The City That Never Sleeps, here we come!

Samen met tien reisprofessionals, waaronder Marja Bouwmeester (salesmanager bij Sunair Vakanties) worden we op donderdag 7 maart opgewacht door Nina Erjavec (accountmanager bij KLM) die ons bijpraat over het KLM-product. Ook krijgen we direct een leuk aandenken, namelijk een bagagelabel gemaakt van oude stewardessenuniformen. We vliegen rechtstreeks met KLM naar New York en onderweg wordt er druk geappt via de gratis wifi. Op naar The Big Apple, een stad die altijd iets magisch heeft, maar ook iets herkenbaars. Zelfs voor mensen die er nog nooit zijn geweest. Dat komt met name door de ontelbare films en series die er zijn opgenomen, denk aan CSI New York, Home Alone 2, Friends en ga zo maar door. Voor veel van de deelnemers is dit de eerste keer dat ze New York bezoeken en voor sommigen zelfs het eerste bezoek aan de Verenigde Staten. Dat maakt deze studiereis nog eens extra bijzonder. Helemaal als je weet dat er maar liefst 150 inschrijvingen waren.

Empire State Building.

Top of the Rock

“Het is altijd moeilijk om zoveel goede reisagenten teleur te moeten stellen. We hebben dit jaar gekozen voor een relatief klein groepje om mee te nemen op reis. Het geeft wel aan hoe populair de stad is en hoe fantastisch reisagenten het vinden om mee te gaan naar The City That Never Sleeps”, aldus Marja. “We creëren de studiereis voor mensen die nog niet eerder of heel lang geleden in de stad zijn geweest. Er zitten dus veel hoogtepunten in de reis verwerkt, maar we kijken ook naar wat op dit moment de nieuwste attracties zijn. Zo bieden wij zelf de ‘Top of the Rock’ als gratis excursie aan bij een pakketreis, waar ze nu de nieuwe ervaring ‘The Beam’ hebben. Je kan hier de iconische foto van de arbeiders op de stalen balk namaken. Maar we bezoeken ook hoogtepunten die je niet mag missen tijdens je reis, zoals onder meer het Vrijheidsbeeld, Central Park, Brooklyn, Times Square en nog veel meer.”

Stad van de maand

Volgens Marja loopt het New York-product op dit moment erg goed. “We hebben een heel ruim aanbod en we zijn continu bezig om dit aanbod te vernieuwen. Goed om te weten is dat als je klant in een bepaald hotel wil verblijven dat niet standaard in ons programma staat, we dat in 95% van de gevallen ook kunnen aanbieden. Tijdens deze reis bezoeken we ook de hotels die op dit moment het meest populair zijn, waaronder Kixby, DoubleTree by Hilton Hotel New York Times Square West en Hotel Beacon, in die laatste verblijven we ook. Dit zijn erg belangrijke hotels in ons programma. We hebben ook regelmatig New York als stad van de maand, waardoor er naast ‘Top of the Rock’ nog een gratis excursie bijkomt. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker.”

The Beam

The Beam

Marja vervolgt: “Ik vind het altijd heerlijk om tijdens een studiereis in contact te komen met de reisagenten en ze mee te nemen door de stad en alle hoogtepunten te laten zien.” En hoe kunnen we een reis dan ook beter beginnen dan daadwerkelijk de ‘Top of the Rock’, oftewel het dak van Rockefeller Center te bezoeken. De zon is inmiddels onder, maar de stad leeft 24 uur per dag. Daarnaast mag het panoramische uitzicht over nachtelijk New York niet ontbreken tijdens je reis. De stad staat wereldwijd bekend om zijn iconische skyline en ’s avonds transformeert dat in een fonkelende zee van licht. We testen gelijk de nieuwste attractie ‘The Beam’ en nemen plaats op een stalen balk. De balk gaat vervolgens een paar meter de lucht in en dat geeft ons een prachtig uitzicht over de stad. Deze ervaring kost $28 maar er is wel een digitale foto en video bij inbegrepen. Vermoeid van de vlucht en de eerste spectaculaire indrukken van de stad laten we alles even bezinken in Hotel Beacon, het hotel waar we vier nachten verblijven. Sunair heeft gekozen voor dit hotel, omdat de ligging rustig, maar wel centraal, is. Je loopt zo Central Park in namelijk. Ook is het maar één metrostop verwijderd van Times Square, met subway 2 en 3 vanaf 72nd street. Daarnaast hebben alle kamers een kitchenette met magnetron, koelkast, twee kookplaten en toaster. Ideaal met de Fairways supermarkt die tegenover het hotel ligt. Verder zijn de kamers voorzien van een kingsize of double/double bed, LCD-tv, telefoon, strijkijzer en -plank, kluisje (gratis), gratis wifi, airconditioning, badkamer met bad, toilet en haardroger.

Central Park

Door de jetlag lukt het niet om uit te slapen, dus al vroeg zit iedereen de volgende ochtend aan het ontbijt bij Viand Cafe. Deze typisch Amerikaanse ‘diner’ ligt direct naast het hotel en is de perfecte start van de dag. Hier maken we gelijk kennis met een echt Amerikaans ontbijt. Geen boterham met pindakaas of hagelslag, maar American pancakes, omeletten met bacon en grilled cheese sandwiches. Een goede bodem is wel noodzakelijk, want vandaag gaan we een fietstour maken door Central Park. Dit is een van de meest geliefde en populaire activiteiten voor zowel toeristen als locals in New York City. We hebben geluk, want we hebben een strak blauwe lucht en een heerlijk zonnetje. Het is niet alleen een leuke manier, maar ook de beste manier om Central Park te verkennen, want er zijn heel veel hoogtepunten te vinden, zoals Bethesda Terrace, Bow Bridge, Belvedere Castle en Strawberry Fields, een eerbetoon aan John Lennon. Het is heel makkelijk om een leenfiets te gebruiken, maar het allerleukste is om begeleid door het park te fietsen, omdat je dan nog meer te weten komt over het park. Dit kans zelfs met een Nederlandstalige gids. Het verschil met de rest van de stad is bijna niet groter. Waar we een paar uur geleden nog op het levendige Times Square stonden, bevinden we ons nu in een oase van rust.

Kixby & Double Tree

Zoals iedereen weet bestaat een studiereis uit een mooie mix van activiteiten en hotelbezoeken. Dus ook vandaag staan er twee hotels op het programma. We beginnen bij Kixby. Dit stijlvolle boetiekhotel bevindt zich op een ideale locatie in de buurt van Herald Square, op loopafstand van iconische bezienswaardigheden zoals Times Square, het Empire State Building en Macy’s Herald Square. De centrale ligging maakt het gemakkelijk voor gasten om te genieten van alles wat de stad te bieden heeft, van winkelen en dineren tot entertainment en sightseeing. Daarnaast heeft het een prachtig dakterras met uitzicht op het Empire State building. Het tweede hotel dat wordt bezocht is Double Tree by Hilton New York Times Square West. Zoals de naam al doet vermoeden ligt dit hotel op slechts een steenworp afstand van Times Square, waardoor gasten gemakkelijk toegang hebben tot enkele van de meest populaire attracties, waaronder Broadway-theaters, winkels en restaurants. Ook dit hotel heeft een adembenemend dakterras met uitzicht over Manhattan, als je goed kijkt zie je zelfs het Vrijheidsbeeld.

Lady Liberty

Het werd hierboven al even kort genoemd, Broadway-theaters. Voor veel mensen staat het kijken van een Broadway-show in New York op de bucketlist en wij mogen dit gaan afvinken. We bezoeken de show SIX. De voorstelling vertelt het verhaal van zes vrouwen die bekendstaan als de zes vrouwen van Henry VIII, maar dan met een moderne twist. Je hoort wel vaker mensen praten over Broadway-kwaliteit en dat maakt deze show zeker waar. De voorstelling heeft dan ook meerdere nominaties en prijzen ontvangen. Zeker een aanrader dus! De volgende ochtend staat een bezoek aan misschien wel de bekendste vrouw van New York City op het programma, namelijk Lady Liberty oftewel het Vrijheidsbeeld. Het Vrijheidsbeeld, maar ook het verderop gelegen Ellis Island, zijn twee van de meest iconische bezienswaardigheden in New York City. Samen vormen ze een onmisbaar onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis en trekken ze jaarlijks miljoenen bezoekers van over de hele wereld. Ellis Island speelt een cruciale rol in de Amerikaanse geschiedenis als de belangrijkste toegangspoort voor miljoenen immigranten die naar de Verenigde Staten kwamen op zoek naar een beter leven.

Sara Overbeek, Leontien Boeijenga, Ineke Arts, Chantal van Stratum, Marja Bouwmeester, Bas Rikken, Petra Botjes en Nicky Karsten.

One World

Een andere plek in New York die een grote impact heeft gehad op de Amerikaanse geschiedenis is het 9/11 Memorial. Dit was de plek waar tot 11 september 2001 de Twin Towers stonden. Inmiddels bevindt zich hier een gedenkplaats voor de slachtoffers van de aanslagen. Een indrukwekkend gezicht, want waar de torens hebben gestaan vind je nu twee grote waterbassins. De namen van alle slachtoffers van de aanslagen zijn gegraveerd op panelen rondom de bassins. Het 9/11 Memorial Museum, gelegen onder het gedenkteken, biedt bezoekers de mogelijkheid om meer te leren over de gebeurtenissen van 9/11. Een bezoek aan dit museum was geen onderdeel van de studiereis. “Een bezoek aan dit museum kan heftig zijn, waardoor we dit niet standaard opnemen in ons programma”, laat Marja weten. Wel kozen veel deelnemers ervoor om tijdens hun vrije middag het museum te bezoeken. Naast het museum ligt het Het One World Trade Center. Met zijn indrukwekkende hoogte van 541 meter domineert het One World Trade Center de skyline van Manhattan. Een bezoek aan dit gebouw was wel onderdeel van de reis. Helaas was door de laaghangende bewolking het uitzicht niet goed te zien. Een goede reden om nog een keer terug te komen.

New York Local

Wat ook niet mag ontbreken tijdens je reis naar New York is een bezoek aan Brooklyn, een van de vijf stadsdelen. Een van de bekendste onderdelen van dit stadsdeel is natuurlijk de Brooklyn Bridge. Bezoekers kunnen over de brug wandelen of fietsen en genieten van een spectaculair uitzicht op de skyline van Manhattan. Maar er is nog veel meer te zien en te beleven. Wat dacht je van Williamsburg, dat bekendstaat om zijn artistieke sfeer, boetieks, hippe cafés, straatkunst en bruisend nachtleven. Het is een populaire bestemming voor liefhebbers van kunst, muziek en cultuur. Ook Coney Island is een bezoekje waard. Deze badplaats aan de zuidkust van Brooklyn is beroemd om zijn historische pretpark, Luna Park, de iconische houten achtbaan de Cyclone, en de beroemde Nathan’s Hot Dogs. Bezoekers kunnen ook genieten van zonnige stranden en attracties langs de promenade. Zelf bezoeken we de wijk Dumbo en lunchen we bij Westville gelegen in Washington Street. Dit is de straat met het bekende uitzicht op de Manhattan Bridge. Tijdens de lunch schuift Ingrid Schram aan van New York Local, die alles weet te vertellen over de stad, maar ook zelf wandeltours geeft. Ingrid is een gecertificeerde New York gids en verzorgt Nederlandstalige rondleidingen. Goed om te weten is dat je ook via Sunair een tour bij haar kunt boeken.

Expeditie

Als je al eens met Sunair op studiereis bent geweest dan weet je wat er nog komen gaat. De expeditiedag. We hebben de stad al een paar dagen kunnen verkennen, maar nu is het tijd om New York nog verder te ontdekken. In teams van twee personen gaan we op pad. De dag staat in het teken van diverse opdrachten, waaronder foto’s maken bij enkele bezienswaardigheden, hotels bezoeken, vragen beantwoorden en video’s maken. Om het nog spannender te maken krijgen de teams ook een envelop mee met twee, vier of zes punten, die je moet ruilen als je een ander team tegenkomt. Samen met Bas Rikken van VakantieXperts de Planeet zit ik in een team en uiteindelijk weten we de expeditiedag te winnen. Hoofdprijs? Een helikoptervlucht. Helaas stond er te veel wind, waardoor het niet veilig was om op te stijgen. Maar wederom een goede reden om terug te komen.

Manhatten The Vessel

“Een stad die altijd doorgaat”

Voor Bas was het de eerste keer dat hij de stad bezocht. “Mijn beeld voordat ik New York bezocht was vooral drukte en chaos, maar ook de bekende beelden van tv. Dat beeld klopt zeker. Het is een stad die altijd doorgaat. Ik zit nu anderhalf jaar op het reisbureau en hoorde hele positieve verhalen van collega’s over de studiereis van Sunair naar New York. Met name omdat je een goede impressie krijgt van de stad en niet alleen maar hotel in, hotel uit gaat. Ik vond het een geweldige reis. De fietstocht door Central Park was echt heel leuk, maar ook de expeditie is een fantastische manier om de stad te leren kennen. Er is zoveel te zien in de stad, dat ik zeker een ‘Hop On Hopp Off’-bus zou aanraden. Op dit moment boek ik zelf nog niet heel veel New York, maar dat komt ook omdat ik nog niet bekend genoeg was met de stad. Je weet wel globaal wat er te doen is, maar qua hotels is het toch goed om nu met eigen ogen gezien te hebben. Dus ik hoop nu wel meer New York te gaan boeken. Van de hotels die we bezocht hebben, springt Kixby er voor mij zonder twijfel bovenuit. Qua ligging is het een fantastisch hotel, binnen no-time ben je op Times Square. Maar ook de sfeer van het hotel zelf is heel gezellig.”

“Een stad die mij aangenaam heeft verrast”

Fenneke Vessies van VakantieXperts de Reiszaak heeft een waanzinnige tijd gehad. “Alles was goed geregeld door Sunair en Marja en we waren met een leuk klein groepje reiscollega’s. New York is een stad die mij aangenaam heeft verrast en waar ik zeker snel nog een keer terugga. Het is een stad waar je alles kunt vinden, van de rust van de mooie parken tot de drukte van Times Square. Van mooie oude gebouwen tot de bijzondere hoge nieuwbouw ertussen. Van het Vrijheidsbeeld en Ellis Island tot het 9/11 Memorial en het museum erbij. Het openbaar vervoer waarmee je overal makkelijk kan komen was ook echt heel fijn, zeker met de metrokaart die we kregen. Het contrast van de drukte op straat en de rust in de parken heeft wel de meeste indruk op mij gemaakt.” Ook de expeditiedag vond Fenneke een leuke manier om de stad te leren kennen. “We hebben mooie plekken bezocht zoals de Vessel, the High Line en Grand Central Station. Maar ook plekken waar ik nog nooit van had gehoord, zoals de Roosevelt Island Tram. Het wedstrijdelement was heel leuk, ondanks dat we laatste zijn geworden, haha. Als ultieme tip zou ik mijn klanten aanraden om een fietstocht te maken door Central Park met begeleiding, je hoort dan zoveel meer dan wanneer je dat alleen zou doen. Ook de Go City-app was handig voor de attracties, daarnaast is American Museum of Natural History een aanrader voor een regenachtig dag.”

“Wat een geweldige stad”

Leontien Boeijenga van Reisburo Airport Eelde vond New York fantastisch. “Wat een geweldige stad. Er is zoveel te doen en te zien. Het 9/11 Memorial & Museum heeft op mij toch wel de meeste indruk gemaakt. Het is zo heftig wat er toen gebeurd is. Iedereen zal zich nog goed herinneren waar hij of zij was op 11 september 2001. Dat staat gewoon in je geheugen gegrift.” Ook de expeditiedag vond Leontien geweldig. “Het leukste vond ik dat we in tweetallen op pad gingen en we alles verder zelf uit moesten zoeken om onze opdrachten te vervullen. Hierdoor leerde je de stad nog beter kennen. Mijn ultieme tip? Boek altijd een New York Pass bij, dan heb je gratis entree bij heel veel attracties en musea en dat scheelt heel veel geld.”

Meer zien van deze geweldige stad? Bekijk dan onze video.