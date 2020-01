Sunny Cars brengt nieuwe editie On your way uit

Deze week ontvangen reisbureaus en ZRA’s de derde editie van het inspiratiemagazine On your way op de mat. Dit magazine, uit handen van Sunny Cars, zit weer boordevol reisinspiratie voor een roadtrip en handige tips & tricks om met een huurauto op vakantie te gaan. Ook lees je alles over de all-in formule van Sunny Cars.

On your way werd in 2018 gelanceerd als alternatief voor de traditionele brochure. Het magazine is bedoeld om vakantiegangers te inspireren en om te laten zien hoeveel leuker een vakantie wordt met een huurauto.

Ook deze derde editie gaat in op punten waar zowel de reisagent als de consument écht iets aan heeft. “We hebben ons verdiept in welke vragen het meeste binnenkomen op onze klantenservice”, vertelt Suzanne Al, Director of Marketing Netherlands, Belgium & France. “Op basis daarvan zijn we gaan schrijven, om zo antwoord te geven op de punten waar huurders het meest tegenaan lopen.” Voorbeelden van deze onderwerpen zijn links rijden, autohuur met kinderen en wat je precies moet doen bij schade of een boete.

Daarnaast staat natuurlijk de nodige reisinspiratie centraal, zowel uit eigen hand als vanuit klanten van Sunny Cars. “Uit ruim 22.000 reviews scoren we een 9, daar zijn we reuzetrots op. We laten daarom graag onze klanten zélf vertellen waarom ze zo blij met ons zijn, dat is veel leuker dan wanneer wij het zelf zeggen.” Bestemmingen die je kunt verwachten zijn onder andere het veelzijdige Andalusië, topbestemming van Sunny Cars, en het indrukwekkende Canada. Perfecte bestemmingen om met een huurauto te ontdekken. In het magazine vind je inspiratie voor de ultieme roadtrip en tips om zorgeloos de weg op te gaan. Dit natuurlijk allemaal met het all-in concept waar Sunny Cars bekend om staat en met alle bijbehorende mogelijkheden in services.

Een guide voor de reisagent On your way kan op verschillende momenten van de customer journey ingezet worden. “Nieuw bij deze editie is dat de reisagenten een fysieke mailing erbij ontvangen, een soort guide”, legt Marco Ammerlaan uit. “Daarin staat hoe je On your way in diverse fases kunt inzetten. Leg bijvoorbeeld de magazines op de leestafel, geef ze mee bij een offerte of doe er één bij de vertrekpapieren van een klant die autohuur heeft geboekt.” Het doel van deze mailing is om het inspiratiemagazine actiever in te zetten en nog meer profijt ervan te hebben bij het maken van boekingen. “On your way kun je inzetten als verkooptool die helpt bij het inspireren tot het huren van een auto. Er is nog steeds veel mogelijk qua conversieverhoging.” De derde editie van On your way komt deze week uit. Reisagenten ontvangen een fysiek magazine en kunnen meer exemplaren bijbestellen via TWI.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.