Afgelopen zondag vertrokken de Nederlandse en Belgische salescollega’s van Sunny Cars naar Mallorca. Reden voor dit bezoek is de Managersreis die de autoverhuurder georganiseerd heeft voor een aantal belangrijke partners. Met als doel nieuwe kennis te delen en te brainstormen over de toekomst. Met als terugkerend thema: innovatie.

Sunny Cars neemt al jaren de zorg bij klanten weg door een product te verkopen waar je nergens aan hoeft te denken. Waar je nee kunt zeggen als er een extra verzekering aan de balie aangeboden wordt en waar je zelfs de wachtrij kunt overslaan als je de huurauto ophaalt. “Innovatie is de laatste jaren dan ook steeds belangrijker geworden”, vertelt Rik Sluiter (Key Accountmanager Nederland).

“Met als thema innovatie was het niet moeilijk om een bestemming te kiezen voor deze reis. Mallorca is voorloper als het gaat om het verlenen van extra service. Of je nu kiest voor een elektrische huurauto, de wachtrij over wil slaan met onze Fastlane service of contactloos je huurauto wil ophalen: Mallorca biedt het allemaal aan. Het is voor ons een populaire bestemming waar afgelopen jaar meer dan 65.000 auto’s verhuurd werden.”

Na aankomst op Mallorca heeft de groep gezien hoe een van de 15 partners waar Sunny Cars mee samenwerkt op het eiland opereert. De partner gaf een kijkje achter de schermen en eindigde de rondleiding bij de Contactloos Ophalenkiosk. Door alleen een QR-code te scannen, werden de huurauto’s opgehaald. Stijn Elsen (CEO Joker) vertelt over dit concept. “Ik heb al eerder mijn huurauto opgehaald bij een Contactloos Ophalenkiosk op Ibiza. Het is heel gemakkelijk thuis je rijbewijs in te scannen en het huurcontract te tekenen om zo sneller in te kunnen stappen. Voor mij een echte meerwaarde tijdens de vakantie.”

De afgelopen dagen zijn er presentaties gegeven en debatten gevoerd hoe Sunny Cars zich nog meer kan profileren in de toekomst. Door een gemixt gezelschap van twee verschillende landen en verschillende ketens samen te brengen, komen waardevolle ideeën naar boven. Hier kijkt niet alleen de autoverhuurder positief op terug, maar ook Anke van Doveren (Manager Franchise TUI & Home). “Het was voor mij op een hand te tellen hoeveel managers ik van deze reis kende. Niet alleen de presentaties van Sunny Cars, maar ook de gesprekken met andere managers gaven nieuwe inzichten. Ik heb dan ook al een paar creatieve ideeën bedacht waar ik voor TUI mee aan de slag wil gaan.”

Zoals we van de autoverhuurder weten, werd deze reis afgewisseld met genoeg fun. Zo stond er een rit naar een van de mooiste wegen van Mallorca op de planning, werd er een olive tasting georganiseerd op een olijvenfarm en gingen de genodigden de strijd met elkaar aan tijdens een autorally. Een competitieve strijd waar het team van Jeroen Biesheuvel (Fox Reizen) en Robert van den Heuvel (de Jong Intra Vakanties) er met de winst vandoor gingen.

De 4-daagse reis zorgden voor een kofferbak aan nieuwe informatie en werd feestelijk afgesloten: met een white party op een catamaran. Edwin Lohman (Business Development Manager RIU) was medeorganisator en kijkt terug op een geslaagde reis. “Alles klopte. Een leuke groep, een gemixt programma en een top organisatie. Dankbaar dat wij vanuit RIU de groep hebben mogen kennis laten maken met een van de eerste hotels van de RIU keten: RIU Bravo.”