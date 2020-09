Sunweb Group geeft reiziger geld terug bij code oranje

Nederlandse reizigers die vanaf vandaag een vakantie boeken en tussen 15 december 2020 en 15 mei 2021 vertrekken, krijgen van Sunweb Group hun geld teruggestort wanneer hun vakantiebestemming binnen twee weken voor vertrek code oranje of negatief reisadvies heeft ten gevolge van COVID-19. Dit heeft de reisorganisatie besloten omdat deze klantwens duidelijk naar voren is gekomen in het veelvuldige klantcontact de afgelopen maanden.

Mattijs ten Brink (CEO Sunweb Group): “De voucher was en is een belangrijke en noodzakelijke oplossing voor zowel onze klanten als de reissector tijdens deze wereldwijde pandemie. Als branche zijn wij dankbaar dat reizigers de coronavoucher hebben omarmd, maar zowel uit klantcontact als onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de reizigers bij toekomstige boekingen graag hun geld terug wil als een vakantiebestemming code oranje heeft ten gevolge van COVID-19. Wij willen onze klanten graag weer het vertrouwen geven om een reis te boeken, daarom bieden we de geldteruggarantie aan en ontvangen onze klanten binnen twee weken hun geld terug.”

De reisorganisatie laat ook weten dat de bestaande flexibele omboekgarantie van Sunweb Group blijft bestaan. Dit houdt in dat reizigers tot zes weken voor vertrek hun reis kosteloos kunnen omboeken naar een bestemming en periode naar keuze op basis van het beschikbare aanbod. Code oranje is daarbij niet noodzakelijk. “Sunweb Group hoopt daarmee de twijfels weg te nemen die reizigers ervaren en hen de keuze te bieden om op reis te gaan wanneer zij er klaar voor zijn.”

