Na een afwezigheid van ruim drie jaar keert Tamara de Groot terug bij Live To Travel, specialist in groepsreizen, individuele rond- en maatwerkreizen naar verre bestemmingen. “Het contact met het team is altijd goed gebleven. Toen Eveline de Waal haar vertrek aankondigde, kwam ik weer in beeld. Na drie jaar buiten de reisbranche te hebben gewerkt, miste ik de positieve energie van de sector enorm.”

Waarom besloot je in juli 2021 te vertrekken bij Live To Travel?

“Ik wilde me meer richten op het helpen van mensen, iets bijdragen buiten de reiswereld. Daarom volgde ik een opleiding tot vitaliteitscoach en ging ik aan de slag bij een arbodienst als re-integratiebegeleider en coach. Daar begeleidde ik mensen die door ziekte langdurig zijn uitgevallen. Ook coachte ik teams en individuen bij persoonlijke groei en uitdagingen, zoals omgaan met autisme, ADHD of een trauma. Het was enorm waardevol werk, wat ook zeker heeft bijgedragen aan mijn eigen ontwikkeling.”

Was dat werk zwaar?

“Op emotioneel vlak wel, vooral omdat je veel te maken krijgt met ziekte en moeilijke persoonlijke situaties. Het gaf veel voldoening om anderen te helpen, maar de energie in de reisbranche is gewoon heel anders. Ik miste de enthousiaste gesprekken, het blij maken van mensen en het samenstellen van mooie reizen.”

Heb je de reissector in die tijd gevolgd?

“Het eerste jaar nauwelijks, ik had die afstand ook nodig om na dertien jaar Live To Travel echt even los te komen van de branche en de organisatie. Ik had wel contact met Eveline, die toen mijn rol overnam, maar pas de laatste maanden begon ik echt te beseffen hoe leuk het werk was. Ik miste het steeds meer.”

Had corona invloed op jouw keuze om een andere richting op te gaan?

“Ja, deels. Tijdens de coronaperiode werd vanuit de overheid het initiatief ‘NL Leert Door’ gelanceerd. Hiermee kon je een loopbaancheck doen, voor het geval de reisbranche niet meer op gang zou komen. Bij Live To Travel hebben we dat allemaal gedaan, en ik was de enige die uiteindelijk besloot iets heel anders te proberen. Het was een periode waarin veel veranderde, ook op persoonlijk vlak, en ik dacht: als ik ooit iets nieuws wil doen, dan is dit het moment.”

Kun je jouw ervaring als coach toepassen in jouw huidige rol bij Live To Travel?

“Zeker. Moeilijke gesprekken ga ik niet meer uit de weg en ik kan nu veel beter grenzen stellen én bewaken. Mijn focus ligt nu vooral op interne groei, het ondersteunen van collega’s en het optimaliseren van de samenwerking. Ik heb veel ervaring opgedaan in teamcoaching en motiverende gespreksvoering, en die kennis pas ik nu toe binnen Live To Travel.”





“In Nederland werken we exclusief via reisagenten”







Sinds wanneer werk je bij Live To Travel?

“Vanaf de oprichting. Officieel zijn we gestart in 2009 en operationeel sinds 2010. Het voelt als mijn kindje, ik was er vanaf het begin bij. Daarom zou ik ook niet bij een andere reisorganisatie willen werken. Live To Travel blijft speciaal voor mij, ik ben nu ook mede-eigenaar waardoor ik nog meer verbonden ben met de organisatie.”

Zijn er bestemmingen bij gekomen sinds je vertrek?

“Ja, er zijn meer strandbestemmingen, zoals de Malediven, Guadeloupe, Frans-Polynesië en de Cook Islands. Daarnaast is onlangs het Midden-Oosten toegevoegd, met bestemmingen als Dubai, Qatar, Abu Dhabi en Ras Al Khaimah. Zelf richt ik me vooral op Afrika en Oceanië, daar ligt mijn expertise en passie.”

Live To Travel is ook actief in België. Hoe groot is het verschil met Nederland?

“In België bestaat Live To Travel al zo’n twintig jaar en telt het team inmiddels ruim 30 collega’s. Ze zijn de afgelopen jaren explosief gegroeid, vooral na corona. Ik heb regelmatig contact met onze Belgische collega’s, met name met de directie, financiële afdeling en het productteam. We werken nauw samen, maar het blijven twee aparte teams.”

Is Live To Travel een retailmerk?

“In Nederland werken we exclusief via reisagenten. We willen de vroegere ‘Top 25’ nieuw leven inblazen, maar dan als een ‘Top 10’, de zogenaamde ‘Ambassador Club’. Dit is een ranking van de bestverkopende reisagenten die we extra in het zonnetje zetten. Hierover zullen we binnenkort meer bekend maken. Daarnaast organiseren we op 17 september onze jaarlijkse workshop in Hotel Vianen, waar veel van onze leveranciers aanwezig zullen zijn, zoals airlines, lokale agenten en hoteleigenaren. We sluiten ook aan bij evenementen van partners, zoals The Travel Club en Travel Counsellors.”

Kunnen consumenten direct bij jullie boeken?

“Niet echt. Familie en vrienden kunnen een reis via ons boeken, maar we richten ons niet op de directe markt. In België ligt dat iets anders, daar bedienen we ook deels de consumentenmarkt.”

Wat zijn jouw plannen met Live To Travel?

“Mijn eerste focus ligt op stabiliteit binnen het team en een heldere positionering richting onze reisagenten. Het verbeteren van de expertise en hoogwaardige service die men bij Live To Travel kan verwachten heeft prioriteit en het is essentieel dat onze partners precies weten waar ze terecht kunnen. Daarnaast wil ik onze naamsbekendheid vergroten en onze sterke reputatie op Afrika en Oceanië verder uitbouwen. We hebben een prachtig product en een toegewijd team. Met de juiste focus kunnen we onze groei voortzetten en nog meer waarde bieden aan onze partners en klanten.”

Live To Travel

De van oorsprong Belgische touroperator Live To Travel startte in 2010 met de verkoop in Nederland via de retail. De Nederlandse tak stond bij de oprichting onder leiding van Takis Panagopoulos, destijds ook directeur van Face2Face Travel (waarvan hij in 2024 zijn laatste aandelen verkocht aan Sylvia Raijmakers, red.). Tamara de Groot begon als Sales Manager en nam op 1 november 2015 de functie van Managing Director over. In juli 2021 vertrok ze tijdelijk, maar keerde in 2024 terug om opnieuw leiding te geven aan het team en de groei van Live To Travel verder vorm te geven.

Tamara en Takis in 2015.

