Wij zijn op zoek naar de gekste, grappigste, emotioneelste, mooiste en ongelooflijkste verhalen van reisprofessionals. Of juist iets zo moois dat je er jaloers van werd óf iets dat het bloed onder je nagels vandaan haalde? Wij en je branchecollega’s willen het weten!

Verhalen mogen gaan over de grootste blunders, klantenvragen, bizarre vragen van branchecollega’s of dingen die je hebt meegemaakt tijdens studiereizen. En deel verhaal uit alle tijden, dus ook als je iets herinnert uit de jaren ’70, ’80 of zelfs eerder, laat de verhalen niet verloren gaan. We zijn benieuwd naar jouw anekdotes!

Schrijf jouw verhaal op of spreek het in als geluidsopname en mail het naar redactie@travelpro.nl, samen met een foto van jezelf of een bijpassende afbeelding. Liever bellen? Laat het ons weten. Laat het de redactie ook weten als je je verhaal anoniem gepubliceerd wilt hebben.