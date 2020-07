“Tegen Zakynthos zeg je geen nee”

Als je door TUI wordt gebeld met de vraag of je mee gaat op de eerste vlucht van TUI fly naar Zakynthos, dan zeg je geen nee. Natuurlijk niet. Na maanden van niet-reizen, wil je maar één ding nu het weer kan en mag. TravelPro’s Sharon Evers stond zaterdag 4 juli voor dag en douw op Schiphol om zelf te gaan ontdekken hoe een vakantie op het Griekse eiland er écht uitziet.

De koffer mag weer worden ingepakt en dat geeft mij een onbeschrijfelijk fijn gevoel. Ik ben een beetje gespannen, positief gespannen, want we mogen weer. De dagen voor vertrek heb ik iedereen, die het wilde horen of niet, verteld over deze reis. Dat ik weer het vliegtuig zou instappen om te genieten van een andere cultuur, prachtige landschappen en heerlijk eten en drinken. Begrijpelijk kreeg ik de vraag of ik niet bang was. Het antwoord is kort en krachtig: Nee. Ook niet als er op de plaats van bestemming iets zou gebeuren, als ik ziek zou worden, de hele dag een mondkapje zou moeten dragen of als het reisadvies aangescherpt zou worden. Natuurlijk weet ik dat we nu leven in een bizarre tijd waarin bijna niets zeker is. Maar als ik me zou laten leiden door angst, dan zou mijn wereld behoorlijk klein worden en dat is het laatste wat ik wil. Dus met een gezonde kriebel in mijn buik, een koffer vol zomerkleding – stiekem altijd fijn om te weten dat het in Nederland slecht weer zou worden – een gezondheidsverklaring, mondkapjes en een PLF QR-code vertrok ik op zaterdagochtend 4 juli met reisagenten, Jeroen Otto (Manager Franchise TUI at Home) en Antoin Klein Hofmeijer (Accountmanager TUI) naar het zonovergoten Zakynthos.

