Het EU-kantoor van de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) is twee medewerkers rijker. In november 2024 is Tiahna Croes als Junior Sales & Marketing Executive Europe bij het bureau voor toerisme van Aruba aan de slag gegaan en sinds 2 januari 2025 is Carl Quant de nieuwe Sales & Marketing Manager Europe voor de A.T.A. Travelpro gaat in gesprek met Tiahna en Carl over hun nieuwe rol.

Tiahna is ben geboren en getogen op Aruba. Op haar negentiende besloot ze naar Nederland te verhuizen om verder te studeren. “Ik heb mijn bachelor Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam gedaan en daarna nog een master in Marketing en Corporate Communicatie voltooid. Voordat ik bij A.T.A. begon, werkte ik bij het duurzame schoenenmerk TOMS EMEA, waar ik mijn passie voor marketing en duurzaamheid verder heb ontwikkeld. In mijn vrije tijd houd ik ervan om te reizen, nieuwe foodspots te ontdekken, te dansen en tijd door te brengen met vrienden en familie”, laat Tiahna weten aan Travelpro. Werken bij de Aruba Tourism Authority stelt Tiahna in staat om haar passie voor duurzaamheid te combineren met haar liefde voor Aruba. “Het is een product dat ik al mijn hele leven ken en waardoor ik echt een lokaal perspectief bied. In mijn eerste jaar wil ik mij met frisse perspectieven op nieuwe projecten en op onze nieuwe communicatierichting op het gebied van duurzaamheid richten. Daarnaast wil ik zoveel mogelijk leren door samen te werken met het team en met al onze partners.”

Tiahna Croes

Duurzaamheid

In haar nieuwe rol volgt Tiahna met interesse de ontwikkeling van duurzaamheid in marketing, waarbij merken steeds transparanter moeten zijn over hun initiatieven en hoe ze authenticiteit combineren met hun waarden. “Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor consumenten, en merken die dit serieus nemen kunnen zich echt onderscheiden. Daarnaast ben ik ook gefascineerd door gepersonaliseerde marketing. Het gebruik van data om gerichte en op maat gemaakte campagnes te creëren. Dit biedt enorme kansen om de klantervaring te verbeteren.”

Meer dan een vakantiebestemming

We zijn benieuwd wat Aruba voor Tiahna persoonlijk betekent, en hoe ze dat gevoel wil overbrengen op de Europese markt. “Aruba betekent voor mij warmte, gastvrijheid en community. Het eiland is een plek die mijn cultuur weerspiegelt met een balans tussen authenticiteit en duurzaamheid. Het is een bestemming waar je niet alleen vakantie viert, maar ook het gelukkige gevoel op het eiland mee naar huis neemt. Op de Europese markt wil ik benadrukken dat Aruba meer is dan een vakantiebestemming. Het is een plek die uitnodigt om te ontdekken, beleven en om met respect te behandelen met een focus op de unieke mix van natuur, cultuur en duurzaamheid. Een uitdaging voor Aruba op de Europese markt is de sterke concurrentie van andere bestemmingen. Om Aruba van andere bestemmingen te onderscheiden positioneer ik Aruba als een unieke bestemming waar ontspanning, cultuur en duurzaamheid hand in hand gaan. Ik wil mij richten op het versterken van Aruba’s merkidentiteit door authentieke verhalen over het eiland te delen en samen te werken met partners aan campagnes waarmee we de waarde van verantwoord reizen kunnen versterken en de lokale cultuur kunnen benadrukken.”

Puur, rustig en vol natuur

Het mooiste plekje op Aruba is voor Tiahna Rodger’s Beach. “Het voelt als een verborgen paradijs waar je kunt genieten van de rustige sfeer en het prachtige, heldere water. Het is voor mij een plek die de essentie van Aruba vangt: puur, rustig en vol natuur. Een typisch Arubaanse ervaring die volgens mij niet algemeen bekend is, is het ontdekken van de lokale cultuur. Dit kan bijvoorbeeld door middel van onze traditionele festivals zoals onze carnavalsviering. Deze evenementen bieden niet alleen kleurrijke parades en muziek, maar laten ook de rijke geschiedenis en de sterke gemeenschapszin van het eiland zien. Het is een ervaring die verder gaat dan het beleven van de stranden en die reizigers in staat stelt om een diepere connectie met onze cultuur aan te gaan.”

Effectief ondersteunen

Carl is geboren op Curaçao, maar opgegroeid op Aruba. Drie jaar geleden is hij naar Nederland verhuisd. “Ik kom uit een grote familie en ben al negen jaar gelukkig getrouwd. In mijn vrije tijd ben ik een sportliefhebber, ik speel graag tennis en padel. Daarnaast ben ik creatief betrokken bij het carnaval, zowel op Aruba als bij het Zomercarnaval in Rotterdam. In mijn huidige rol vertegenwoordig ik Aruba vanuit Europa. Mijn achtergrond in de hotellerie en bij de Aruba Conservation Foundation geeft me een brede basis om partners een compleet en authentiek beeld van Aruba te schetsen. Mijn on-the-ground ervaring helpt me niet alleen om de juiste informatie te delen, maar ook om lokale partners effectief te ondersteunen. De markt en trends blijven zich ontwikkelen, maar dankzij mijn opgebouwde netwerk kan ik snel schakelen en altijd up-to-date blijven.”

Carl Quant

Reizen blijft prioriteit

Carl is net begonnen, dus er is volgens hem nog veel te ontdekken binnen zijn nieuwe functie. “Mijn prioriteit ligt bij het leren kennen van alle partners en samenwerkingen hier in Europa. De werkwijze is totaal anders dan in de hotellerie, dus ik focus me op het begrijpen van de positionering van de Aruba Tourism Authority in Europa en de strategische doelen voor dit jaar. Een sterke basis in deze markt is essentieel om impact te maken. Reizen blijft een prioriteit voor veel mensen, maar we zien steeds vaker dat familie- en vriendengroepen samen op vakantie gaan. Aruba is bij uitstek een bestemming waar dierbaren samenkomen om te genieten van zon, zee en cultuur. Het is interessant om te volgen hoe deze trend zich ontwikkelt en welke kansen dit biedt voor de bestemming. In mijn eerste maand heb ik al veel ontmoetingen gehad tijdens evenementen en activiteiten en dit wil ik blijven voortzetten. Samen met mijn collega’s zal ik de komende maanden actief aanwezig zijn op events en sales calls. Ons gezamenlijke doel is om Aruba te blijven positioneren als een topbestemming in het Caribisch gebied.”

Aruba op de kaart zetten

“In de hotellerie zegt men vaak dat het een kleine wereld is waarin iedereen elkaar kent en samenwerkt, ongeacht de locatie. Ik heb gemerkt dat dit ook geldt voor de reisbranche. De samenwerking en het proactieve contact tussen partners is inspirerend en laat zien hoe belangrijk het hebben van sterke relaties in deze sector is. Ik ben enorm enthousiast over deze nieuwe rol en de kansen die het biedt om Aruba in Europa verder op de kaart te zetten. Mijn ervaring in de hotellerie en hospitality-branche geven me een sterke basis om zowel partners als reizigers een compleet en authentiek beeld van het eiland te bieden. De eerste weken hebben al laten zien hoe waardevol samenwerking binnen de reisbranche is en ik kijk ernaar uit om deze relaties verder te versterken.”

Open voor nieuwe ideeën

Aruba is volgens Carl een bestemming waar mensen samenkomen om te genieten en dat gevoel wil hij blijven uitdragen. “Ik sta dan ook altijd open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen om Aruba nog beter te positioneren in deze markt. En over het eiland zelf? Arikok National Park blijft een van mijn favoriete plekken op het eiland. Het biedt unieke natuurlandschappen en prachtige wandelroutes, waardoor je een heel andere kant van Aruba ontdekt. De ongerepte natuur en serene omgeving maken het een bijzondere ervaring.”