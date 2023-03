“Tijdens een rondreis leer je de bestemming pas écht kennen”

Deel dit artikel

Heb jij een grote groep klanten die gezamenlijk een rondreis willen maken? Sawadee (winnaar Vakantie Award Groepsreizen) heeft een uniek aanbod aan groepsrondreizen naar alle uithoeken van de wereld. “Van Zuid-Afrika tot Indonesië en van Colombia tot Jordanië. In een groep van circa veertien tot 24 reizigers bezoek je de hoogtepunten van een bestemming, maar ook de minder bekende plekken en verborgen parels”, aldus Fleur Wegewijs (Marketing Communicatie bij Sawadee).

“Ook bieden we familiereizen, 22-35ers reizen, Premium reizen, wandelreizen en singlereizen aan, zodat je zelf kunt kiezen in welk gezelschap je reist. Onze groepsrondreizen zijn in de eerste plaats zo bijzonder vanwege de reisroutes. Deze zijn door onze bestemmingsexperts en lokale partners op zo’n manier samengesteld dat je een bestemming écht leert kennen. Daarnaast hebben wij hele ervaren en gepassioneerde reisbegeleiders en worden alle reizen op een zo duurzaam mogelijke manier uitgevoerd, met respect voor mens, dier en natuur. Zo zijn in veel van onze reizen Puur Sawadee projecten opgenomen. Dit zijn projecten die op lange termijn een positieve impact hebben op een bestemming.”

‘Zoveel mensen, zoveel bucketlists’

Om ervoor te zorgen dat de rondreis uniek blijft, kijkt Sawadee goed naar verschillende aspecten. “Bij Sawadee doen we dat onder meer met onze reisroutes, de individuele vrijheid in de reisprogramma’s, ons oog voor duurzaamheid, de persoonlijke aandacht voor onze reizigers en onze deskundige reisexperts en -begeleiders. Maar ook door goed te luisteren naar de feedback van onze reizigers en in te spelen op hun wensen en behoeftes. Zo lanceerden we eind 2022 onze nieuwe Premium reizen, die reizigers het avontuur en de intense beleving bieden die ze van Sawadee gewend zijn, maar dan met extra luxe, comfort en zorgeloosheid.” Voor elk type klant is er wel een geschikte rondreis. “Houd je van dieren, dan moet je een keer in je leven naar Costa Rica, houd je van sushi, dan moet je dit natuurlijk proeven in Japan. Zoveel mensen, zoveel bucketlists. Er is dus niet één rondreis die iedereen een keer zou moeten maken. Het belangrijkste is dat je een rondreis maakt die past bij jouw wensen, want dan zul je er ook de mooiste herinneringen aan overhouden.”

Auteur Dylan Cinjee