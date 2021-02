Toch nog TVL voor ZRA’s?

De TVL komt mogelijk in zicht voor ZRA’s, dat is de uitkomst van een gesprek dat ANVR-voorman Frank Oostdam, Martine de Knoop (ANVR-bestuurslid en voorzitter ZSO-overleg) en Bram Beurskens (vertegenwoordiger vanuit de ZRA’s) woensdagmiddag hadden met Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Koolmees gaat bekijken of ZRA’s kunnen meeliften met de vrijstellingen die gelden voor ambulante handel, zo schrijft TravMagazine. “Ook van de positie van de kleine bedrijven, zoals de ZRA’s, is men op de hoogte”, aldus Oostdam. “De minister zou het meenemen in zijn overleg met zijn collega Mona Keijzer. Het zijn kleine stapjes, maar we moeten het er mee doen”, zegt Oostdam, die het gesprek als ‘positief’ bestempelt.

