De Portugese hoofdstad Lissabon is opgeschrikt door een tragisch ongeval met de gele kabeltram, een geliefd vervoersmiddel die populair is bij zowel toeristen als lokale bewoners.

Bij de ontsporing van de tram zijn volgens lokale media zeker drie mensen om het leven gekomen en raakten twintig mensen gewond.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de plek van het ongeluk. President Marcelo Rebelo de Sousa betreurt het ongeluk met de kabeltram. De oorzaak van het tragische incident is op dit moment nog niet bekend en wordt verder onderzocht.



🇵🇹‼️ | LO ÚLTIMO — El funicular Elevador da Glória, uno de los símbolos de Lisboa, descarriló dejando al menos 20 víctimas según los primeros reportes.



IMÁGENES ADICIONALESpic.twitter.com/1aU0IXO2Jj — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

Foto’s: Screenshots UHN Plus.



