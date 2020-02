Transavia beantwoordt veelgestelde vragen over coronavirus

Om de juiste maatregelen te nemen, werkt Transavia samen met KLM Health Services (KHS). KHS en KLM krijgen dagelijks de laatste informatie van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Wereld Gezondheidsorganisatie en Centers for Disease Control en Prevention. Zij worden gezien als de meest betrouwbare bronnen. Daarnaast volgt de airline de ontwikkelingen van het virus via het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en RIVM.

“Er is op dit moment geen negatief reisadvies uitgegeven door BuZa op onze bestemmingen. We passen ons vluchtschema daarom nu niet aan. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als er iets verandert aan de situatie, bekijken we opnieuw ons vluchtschema. De Italiaanse overheid heeft een aantal gebieden afgesloten, maar onze bestemmingen liggen daarbuiten”, aldus Transavia.

Transavia heeft daarnaast enkele veelgestelde vragen op een rij gezet.

Mag ik kosteloos omboeken of annuleren?

“Nee, op dit moment niet. Daartoe is nu niet voldoende aanleiding. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en als de situatie daartoe aanleiding geeft, zoals een negatief reisadvies van BuZa, dan nemen we dit opnieuw in overweging.”

Welke maatregelen nemen jullie aan boord?

“Het RIVM geeft aan dat er op dit moment geen bijzondere maatregelen nodig zijn voor de luchtvaart, personen- of goederenverkeer. Daarom nemen wij op dit moment nog geen speciale maatregelen aan boord.”

Vliegen jullie nog naar Italië?

“Voor onze bestemmingen in Italië heeft BuZa op dit moment geen negatief reisadvies uitgegeven. De Italiaanse overheid heeft een aantal gebieden afgesloten, maar onze bestemmingen vallen daarbuiten. We passen ons vluchtschema op dit moment daarom niet aan. Als er iets verandert aan de situatie, bekijken we opnieuw ons vluchtschema.”

Vliegen jullie nog naar Tenerife?

“BuZa heeft geen negatief reisadvies afgegeven voor Tenerife. We passen ons vluchtschema op dit moment daarom niet aan. Als er iets verandert aan de situatie, bekijken we opnieuw ons vluchtschema.”

