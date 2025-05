Transavia heeft een nieuwe boekingsoptie genaamd Smart gelanceerd. Deze optie is vanaf vandaag beschikbaar en voegt zich bij de bestaande pakketten Basic, Plus en Max.



De Smart-bundel is specifiek ontworpen voor reizigers die vaak individuele extra’s bij hun vlucht boeken. Door deze populaire opties te combineren, biedt Transavia met het Smart-pakket een voordeligere oplossing voor deze groep passagiers.

Het pakket bevat onder andere één stuk grote cabinebagage en priority boarding. Daarmee biedt Smart een middenweg tussen het voordeligste Basic-pakket en de uitgebreidere opties Plus en Max.

Het Smart-pakket bestaat uit:

· Eén klein stuk handbagage (onder de stoel voor je)

· Eén stuk cabinebagage (boven in het bagagevak)

· Stoelkeuze

· Priority boarding

· Flying Blue Miles en XP’s

Smart kan als pakket uitverkocht raken, omdat er een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar is voor cabinebagage in de bagagebakken van de cabine.