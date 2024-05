Transavia heeft haar eerste eigen Airbus A321neo in ontvangst genomen. Het nieuwe toestel, met de registratie PH-YHA, landt vanavond op Schiphol.

Transavia vervangt komende jaren de volledige Boeing-vloot. De luchtvaartmaatschappij zegt de noodzaak te snappen van een schonere, stillere en zuinigere luchtvaart, ook om de hinderbeleving bij omwonenden van luchthavens te verminderen. Het is voor Transavia de vierde A321neo die in gebruik wordt genomen. De drie eerder geleverde Airbussen zijn geleased als onderdeel van een langjarige leaseovereenkomst met ALC. Volgend jaar is al meer dan de helft van het aantal vliegtuigen van Transavia op Schiphol een Airbus, die verder voor meer dan 15 procent reductie van CO2-uitstoot zorgt ten opzichte van de vorige generatie vliegtuigen.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid om schoner, stiller en zuiniger te vliegen. In vier maanden tijd hebben wij al vier nieuwe toestellen ingefaseerd. Voor de zomer volgen nog Airbus nummer vijf en zes. Zeven en acht komen eind dit jaar binnen. Het tempo waarmee we middels deze miljardeninvestering onze vloot vernieuwen is ongekend.”

De komst van de nieuwe vliegtuigen brengt, naast verbeteringen voor omwonenden van luchthavens, meer comfort voor passagiers. In de cabine is plaats voor maximaal 232 reizigers waar dat er in de huidige Boeing 737-800 nog 189 zijn. De bredere cabine geeft een gevoel van extra ruimte, waarbij de grotere bagagebakken met verbeterde toegang ervoor zorgen dat cabinebagage gemakkelijker is op te bergen. Alle stoelen beschikken verder over USB C-poortjes om mobiele apparatuur op te laden.

Eind 2021 plaatste Air France-KLM een order voor 100 vliegtuigen uit de Airbus A320neo-familie – met de optie om nog eens 60 vliegtuigen aan te schaffen. Deze bestelling is bedoeld om de vloot van Transavia Nederland, Transavia Frankrijk en KLM te vernieuwen en uit te breiden. De order omvat zowel Airbus A320neo als Airbus A321neo-vliegtuigen.

Foto: Tobias Gudat