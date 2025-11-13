Vandaag (13 november) is de eerste Transavia-vlucht van Amsterdam naar Rabat vertrokken. Met deze nieuwe verbinding brengt Transavia twee werelden nog dichter bij elkaar. De route speelt in op de groeiende vraag naar reizen tussen Nederland en Marokko, zowel voor vakantiegangers als voor passagiers die familie bezoeken of zakelijk reizen.



Rabat is een bestemming in opkomst – modern, historisch en gastvrij tegelijk – en vormt een logische aanvulling op het bestaande netwerk van Transavia in Marokko.

Bijzondere passagiers aan boord

De eerste vlucht naar Rabat had een bijzonder gezelschap aan boord: ruim 200 deelnemers aan het ANVR-Congres 2025, dat dit jaar in Rabat plaatsvindt. Het congres, met als thema “Connecting”, brengt reisprofessionals samen uit binnen- en buitenland en benadrukt de verbindende kracht van reizen. Precies wat deze nieuwe route symboliseert. “De lancering van deze verbinding tussen Amsterdam en Rabat is een mooie weerspiegeling van de nauwe band tussen onze landen”, aldus Mohamed Basri, ambassadeur van het Koninkrijk Marokko in Nederland. “Het verbindt niet alleen twee hoofdsteden van bevriende en partnerlanden, maar ook twee samenlevingen met een rijke gedeelde geschiedenis. We kijken ernaar uit om samen met Transavia nog meer passagiers te verwelkomen in Marokko.”

Sterke groei in vraag naar Marokko

“We zijn trots dat we vandaag Rabat toevoegen aan ons netwerk”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia. “Deze verbinding symboliseert onze rol als bruggenbouwer tussen Nederland en Marokko. We zien een sterk en stabiel groeiende vraag naar bestemmingen in dit land voor diverse doeleinden. Met de inzet van onze nieuwe, stillere en zuinigere Airbus A321neo’s kunnen we die groei duurzaam faciliteren.”

Transavia werkt nauw samen met het Marokkaans verkeersbureau (ONMT) om het land en haar diverse bestemmingen verder op de kaart te zetten. De uitbreiding past binnen de bredere groeistrategie van Transavia, waarin vlootvernieuwing, verduurzaming en versterking van de internationale positie centraal staan.

Komend winterseizoen vliegt Transavia bijna 55 keer per week vanuit Nederland en België naar Marokko. Daarmee bedient de luchtvaartmaatschappij negen bestemmingen: Al Hoceima, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Nador, Oujda, Tanger en nu ook Rabat. Vanuit Amsterdam wordt Rabat drie keer per week aangevlogen. De eerste vlucht naar Oujda is op 10 december.