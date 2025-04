Transavia is vandaag gestart met de ticketverkoop voor het winterseizoen 2025/2026 dat loopt van november 2025 tot en met maart 2026.

Naast vertrouwde routes naar onder meer Innsbruck en Salzburg, breidt Transavia het netwerk deze winter verder uit met nieuwe vluchten naar zonnige bestemmingen. Vanaf Amsterdam introduceert de luchtvaartmaatschappij Marsa Alam (Egypte) en Rabat (Marokko) als nieuwe bestemmingen. Vanaf Brussel is Agadir (Marokko) toegevoegd, en vanaf Rotterdam The Hague Airport kunnen reizigers deze winter voor het eerst naar Sevilla (Spanje) vliegen. Daarnaast keert Amman (Jordanië) terug in het winteraanbod vanaf Amsterdam. De Jordaanse hoofdstad biedt toegang tot highlights als Petra en de Dode Zee.