Transavia start deze week met vluchten naar twee nieuwe bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport: Triëst in Italië en Londen Stansted in het Verenigd Koninkrijk.



Triëst is een prachtige havenstad in het noordoosten van Italië, bekend om de historische architectuur, levendige haven en mediterrane sfeer. Londen Stansted is een slimme keuze voor wie snel en voordelig naar de Britse hoofdstad wil reizen. Marcel de Nooijer, CEO van Transavia: “Met de toevoeging van Triëst en Londen Stansted aan ons netwerk, bieden wij onze passagiers nog meer reismogelijkheden binnen Europa aan vanaf Rotterdam The Hague Airport. Beide routes staan gepland voor het hele jaar. We bedienen hiermee zowel liefhebbers van stedentrips als de zakenreiziger. Daarnaast zal Transavia vanaf november ook de Spaanse stad Sevilla toevoegen als nieuwe bestemming vanaf Rotterdam.”

Rotterdam The Hague Airport

Transavia heeft Amsterdam Airport Schiphol als hoofdbasis en opereert daarnaast vanuit twee regionale bases: Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Rotterdam The Hague Airport is een belangrijke basis voor Transavia, met vluchten naar 35 bestemmingen. Dit omvat populaire vakantiebestemmingen zoals Palma de Mallorca, Faro en Heraklion, maar ook zakelijke routes naar onder andere Barcelona en Londen. In de winterperiode biedt Transavia klanten een vlucht naar top-skibestemmingen, zoals Innsbruck en Salzburg. Daarnaast ziet Transavia ook klanten met als doel familiebezoek naar bijvoorbeeld Marokko.

Om in te spelen op de behoeften van de regio en verdere groei mogelijk te maken, blijft Transavia investeren in het netwerk vanaf Rotterdam The Hague Airport. Wilma van Dijk, CEO van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn blij met de verdere uitbreiding van Transavia’s bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport. Hiermee kunnen we de regio nog beter verbinden met Europa. We kijken uit naar het verwelkomen van alle passagiers.”

Praktische informatie

Vanaf 1 april vliegt Transavia drie keer per week naar Triëst: op dinsdag, vrijdag en zaterdag. Naar Londen Stansted wordt vanaf 3 april vier keer per week gevlogen: op maandag, donderdag, vrijdag en zondag. Sevilla in Spanje wordt vanaf november 2025 drie keer per week aangevlogen. Vliegtickets voor het winterseizoen 2025/2026 zijn vanaf 16 april 2025 boekbaar.

Foto: De eerste vlucht naar Triëst werd vandaag, dinsdag 1 april, uitgezwaaid door CEO’s Marcel de Nooijer van Transavia en Wilma van Dijk van Rotterdam The Hague Airport.