Transavia grijpt het najaar van 2025 aan om haar merkidentiteit een eigentijdse update te geven. Samen met Transavia Frankrijk (dat al 18 jaar succesvol groeit vanuit Parijs-Orly) kijkt de luchtvaartmaatschappij vooruit, met een vernieuwde uitstraling die aansluit bij de wensen van de moderne reiziger.

Het logo, woordmerk en beeldmerk, krijgt een strakkere, meer uitgesproken vorm. Het vertrouwde groen wordt subtiel verfrist, net als de ondersteunende kleuren, lettertypes, iconen en communicatiestijl. Ook de digitale uitingen, waaronder website en nieuwsbrieven, worden gemoderniseerd. De gefaseerde introductie van de nieuwe branding start eind oktober 2025.

Investeren in toekomst

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Met 60 jaar geschiedenis als fundament investeren we bewust in de toekomst. Een sterk, eigentijds merk is onmisbaar om relevant te blijven in een veranderende markt. Naast deze brand refresh, scherpen we ook onze merkstrategie aan. Zodat we blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten.”

Vertrouwde basis, moderne look

Het huidige logo blijft de visuele kern. Uit onderzoek in Nederland, België en Frankrijk blijkt dat zowel het logo als het kenmerkende groen sterk worden herkend en gewaardeerd. Ze vormen daarom het uitgangspunt van de vernieuwde merkidentiteit.

Digitale kanalen in beweging

Digitale communicatie speelt een steeds grotere rol in klantcontact en merkbeleving. Het vernieuwde design houdt rekening met de laatste trends én de nieuwe Europese toegankelijkheidswet, die strengere eisen stelt aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van digitale middelen.

Ook zichtbaar op nieuwe vliegtuigen

De nieuwe look verschijnt ook op de toestellen van de vloot. Vanaf eind 2025 krijgen de nieuwe Airbus-vliegtuigen een frisse beschildering. Het eerste toestel met het vernieuwde logo op de staart is inmiddels gespoten in de fabriek in Hamburg.