Transavia doet in 2025 mee aan The Aviation Challenge van SkyTeam: een jaarlijks initiatief waarin luchtvaartmaatschappijen werken aan innovatie en verduurzaming. Het thema van 2025 is impact, en dat is precies waar het bij Transavia om draait: stappen zetten die direct verschil maken.

Op in totaal zes vluchten vanaf Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam naar Faro werden verschillende ideeën getest die de impact van vliegen verkleinen. Daarmee laat Transavia zien hoe kleine acties bij elkaar opgeteld een groot effect hebben.

Minder uitstoot door lichter vliegen

Met de Light Flight Challenge maakte Transavia van lichter vliegen een bewustwordingscampagne voor crew en passagiers. Minder gewicht aan boord betekent minder brandstofverbruik en dus minder uitstoot. Het doel was om per vlucht minstens honderd kilo te besparen en te laten zien dat iedereen daaraan kan bijdragen door alleen mee te nemen wat echt nodig is.

Zo daagde Transavia passagiers uit om slimmer in te pakken en minstens 2 kilo minder ruimbagage mee te nemen dan gekocht, in ruil voor een warm drankje aan boord. De crew deed daaraan mee, door niet meer dan nodig mee te nemen op hun werkdag. Bovendien werd er alleen zoveel brandstof getankt als nodig is voor de geplande vlucht, volgens de verplichte marges.

Kristina Palovicova, Innovation Expert bij Transavia: “Honderd kilo minder op een vliegtuig van ruim zeventig- tot honderdduizend kilo lijkt misschien weinig, maar als Transavia op alle vluchten 100 kilo minder meeneemt, zou dat jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen kilo CO₂ schelen. Door de gezamenlijke inzet werd op elke vlucht het doel ruimschoots gehaald.”

Slimmer vliegen en minder verspillen

Tijdens de vluchten lag de focus bovendien op initiatieven die Transavia al toepast, maar steeds verbetert. Piloten gebruikten OptiClimb, een technologie die helpt om tijdens het stijgen minder brandstof te gebruiken. Ook werd FliteDeck Advisor ingezet, een applicatie die tijdens de vlucht telkens de meest efficiënte snelheid berekent. Zo blijft Transavia werken aan een lager brandstofverbruik en dus minder uitstoot per vlucht.

Ook circulariteit kreeg extra aandacht. Door het aanbod van catering beter af te stemmen op de vraag en afval zorgvuldig te scheiden in cabine en cockpit, vermindert Transavia voedselverspilling en restafval. Op de zes vluchten tussen Nederland en Faro bedroeg het recycling percentage van het afval 45%, dat is 12% meer dan gemiddeld op vluchten van Transavia.