Travel Counsellors, ondersteund door Vitruvian Partners, kondigt met genoegen de strategische internationale overname aan van The Travel Agent Next Door (TTAND). Daarmee wordt het bedrijf trans-Atlantisch marktleider in de reisbranche en bereikt het een belangrijke mijlpaal in de internationale groeistrategie van de onderneming.

Travel Counsellors ondersteunt momenteel een groeiende community van meer dan 2.200 onafhankelijke reisadviseurs wereldwijd via een schaalbaar technologieplatform, waarin jaarlijks bijna 20 miljoen pond wordt geïnvesteerd. Deze voortdurende investeringen omvatten onder meer de recente lancering van TC Co-Pilot, de datagedreven AI-assistent van de onderneming. Deze tool is ontworpen om de productiviteit van elke Travel Counsellor te verhogen en maakt het mogelijk klanten het beste van technologie én persoonlijke service te bieden: gemoedsrust, zekerheid, expertise en maatwerkadvies.

TTAND hanteert een vergelijkbaar bedrijfsmodel en een klantgerichte filosofie die nauw aansluit bij die van Travel Counsellors. Het is Canada’s grootste community van reisadviseurs en welke meer dan 1.700 onafhankelijke reisprofessionals ondersteunt. Het bedrijf genereert een jaaromzet van circa 500 miljoen Canadese dollars. TTAND werd in 2014 opgericht door de huidige CEO Flemming Friisdahl en twee andere ervaren reisondernemers, en is gebouwd op een cultuur van service en ondernemerschap. In tien jaar tijd is TTAND uitgegroeid tot de duidelijke marktleider in gepersonaliseerd, premium leisure-reisadvies in Canada, een van ’s werelds grootste outbound-reismarkten.

De overname is een belangrijke stap voor beide ondernemingen. Gezamenlijk beschikken zij over meer dan 3.900 professionele reisadviseurs, een sterker internationaal profiel en uitgebreide mogelijkheden tot kennisdeling. De twee organisaties blijven onafhankelijke van elkaar opereren, met hun eigen teams en eigen operationele structuur. Flemming Friisdahl blijft TTAND leiden als CEO. Daarnaast zal TTAND’s snelgroeiende community profiteren van de migratie naar het op maat ontwikkelde technologieplatform van Travel Counsellors, Phenix.

De overname van TTAND versnelt de internationale groeistrategie van Travel Counsellors, dat inmiddels actief is in zeven internationale markten. Het is de derde overname in drie jaar tijd, na de eerdere overname van de bekroonde Britse premium leisure-organisatie Holidaysplease in maart 2023 en het technologieplatform Planisto in januari 2024. De transactie volgt op een recordjaar 2024/2025 voor Travel Counsellors. In de twaalf maanden tot en met 31 oktober 2025 realiseerde het bedrijf een totale transactiewaarde (TTV) van 1,1 miljard pond en een EBITDA van meer dan 40 miljoen pond: een verdubbeling sinds de Covid-19-pandemie en een jaarlijkse EBITDA-groei van bijna 15% over de afgelopen drie jaar. Door de overname wordt verwacht dat de gecombineerde organisatie in de komende twaalf maanden een TTV van 1,5 miljard pond en een EBITDA van 50 miljoen pond zal behalen.

Steve Byrne, CEO van Travel Counsellors: “Wij zijn verheugd om de krachten te bundelen met Flemming en zijn team van The Travel Agent Next Door, Canada’s meest succesvolle community van reisadviseurs. TTAND is een organisatie die wij al lange tijd bewonderen vanwege de sterke ondernemerscultuur, het inspirerende leiderschap, de uitzonderlijke betrokkenheid binnen de community en de uitstekende reputatie op het gebied van klantgerichtheid. Samen bouwen we verder aan de sterke cultuur en het unieke karakter van TTAND, met als doel verdere groei te realiseren.

Deze samenwerking zorgt ervoor dat het geheel meer wordt dan de som der delen. Beide organisaties zijn gebouwd op sterke waarden waarin mensen, personalisatie en ondernemerschap centraal staan. TTAND’s ervaren leiderschapsteam deelt onze ambitie om te groeien en de leisure- en zakenreisbranche te blijven vernieuwen met zeer persoonlijke service en een duidelijke focus op de klant, ondersteund door investeringen in marktleidende technologie. Ik weet dat beide ondernemingen veel van elkaar zullen leren en zullen profiteren van meer schaalgrootte, lokaal marktleiderschap en ons technologieplatform, dat verdere personalisatie mogelijk maakt voor TTAND’s reisadviseurs en klanten.

Deze overname is een belangrijke mijlpaal in onze groeistrategie, waarin we inzetten op onze eigen technologie om een toonaangevende wereldwijde reiscommunity te bouwen die het beste van menselijk contact en technologie combineert. Canada is een van de grootste outbound-reismarkten ter wereld, en met TTAND hebben we een partner die behoort tot de meest succesvolle organisaties in deze markt, met aanzienlijke ruimte voor verdere groei in zowel premium leisure als zakenreizen. Daarnaast vormt de overname een belangrijke toegangspoort tot de bredere Noord-Amerikaanse markt, een grote potentiële groeimogelijkheid.

We hebben ons financiële jaar 2024/2025 afgesloten met opnieuw sterke, winstgevende groei en een record-TTV van een miljard pond. We hebben duidelijke ambities om de omvang van onze organisatie de komende jaren te verdubbelen, ondersteund door de relevantie en schaalbaarheid van ons model. In een tijd van versnelde verandering in de sector zijn we ervan overtuigd dat bedrijven die de beste AI-tools combineren met persoonlijk contact en maatwerk afgestemd op klantvoorkeuren, de grootste kans hebben om te floreren. Klanten willen het beste advies, reiservaringen die op hen zijn afgestemd en betrouwbare ondersteuning wanneer dat nodig is. De missie van Travel Counsellors is om de kansen van AI te benutten en deze via ons platform beschikbaar te maken voor onze reisadviseurs, zodat klanten maximale zekerheid en vertrouwen krijgen in een tijd van verandering.”

Flemming Friisdahl, CEO van The Travel Agent Next Door: “Travel Counsellors heb ik altijd gezien als marktleider in het ondersteunen van reisadviseurs die vanuit huis werken, en ik ben zeer enthousiast om met hen samen te werken om twee belangrijke redenen. Ten eerste is er de cultuur, die nauw aansluit op die van TTAND: het draait om support en om onze adviseurs. Ten tweede is er hun toewijding aan innovatie en hun streven om de meest effectieve technologische tools te bieden aan hun community van reisadviseurs. We kunnen niet wachten om de voordelen van de marktleidende technologie en producten van Travel Counsellors naar ons team in Canada te brengen.”