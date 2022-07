Travel Counsellors verkennen San Sebastian en Tenerife

Deel dit artikel

Op uitnodiging van het Spaans verkeersbureau vertrokken zeven Travel Counsellors samen met Business Development Coach Georgette Konigferander naar het fijne San Sebastian. Acht andere Travel Counsellors maakte samen met General Manager Milka van Dam en Head of Marketing & Communications Sophie van der Wansem kennis met Tenerife.

Het gezelschap dat San Sabastian mocht ontdekken heeft zich vier dagen ondergedompeld in een prachtige omgeving en culinaire hoogstandjes. De Travel Counsellors hebben tijdens de reis een goede eerste indruk kunnen krijgen van de bestemming.

Travel Counsellor Ingrid van de Rijdt: “San Sebastian is een verrassende bestemming die misschien vaak wordt vergeten door mensen. Maar de stad is erg leuk, het heeft een relaxte vibe, fijne stranden en heerlijk eten. San Sabastian heeft de hoogste concentratie Michelinsterren restaurants ter wereld en daar hebben wij van mogen proeven! Je kunt een leuke citytrip maken in San Sebastian van een paar dagen en het perfect combineren met een bezoek aan Bilbao, maar ook het achterland is zeker de moeite waard. We bezochten in het Spaanse Baskenland schapenkaasboerderijen, cider farms en wijnbodega’s gelegen tussen historische stadjes in een prachtige groene heuvelachtige omgeving. Ook voor groepsreizen is de stad een erg leuke bestemming vind ik. Ik heb veel ideeën gekregen tijdens de reis en zou zo een programma voor een aantal dagen kunnen samenstellen voor een bedrijfsuitje.”

Tijdens de FAM trip op Tenerife leerde de Travel Counsellors de veelzijdigheid van het eiland kennen. Van het mooie, rustige noorden tot het levendige, zonnige zuiden. Ook heeft de groep een goed beeld kunnen krijgen van het hotelaanbod op het eiland.

Sophie van der Wansem, Head of Marketing & Communications bij Travel Counsellors: “Wat is Tenerife een fijn en veelzijdig eiland. Zowel in natuur als activiteiten en accommodaties. We hebben dolfijnen en walvissen gespot, de sterrenhemel bewonderd met een gids, wijn geproefd en zowel de toeristische trekpleisters als locale stadjes bezocht. De accommodaties op het eiland zijn zeer divers. We hebben heel wat mooie nieuwe hotelpareltjes aan ons lijstje kunnen toevoegen.”

General Manager Milka van Dam: “Wij organiseren regelmatig in samenwerking met onze partners FAM trips voor onze reisadviseurs. Het heeft een grote meerwaarde voor de Travel Counsellors om bestemmingen en accommodaties met eigen ogen te (her)ontdekken. Post corona is dit misschien wel waardevoller dan ooit. De spin-off na deze reizen is altijd goed zichtbaar, daar doen we het voor!”

Author Arjen Lutgendorff