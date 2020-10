Travel Divisie Nippon Express Nederland overgenomen door Uniglobe THL Travel

Nippon Express Nederland, gevestigd in Schiphol-Rijk, neemt na 40 jaar afscheid van haar Travel Divisie. Het klantportfolio is overgenomen door Uniglobe THL Travel. Lourens Stamhuis (CEO & Managing Director van THL Travel): “Wij hebben sinds vele jaren een bijzonder goede relatie met Nippon Express. Het klantportfolio sluit uitstekend aan bij het segment waar wij ons op richten.”

“Daarbij hebben wij zeer goede ervaringen met het specifieke segment van de Japanse Corporates die in Nederland en omringende landen gevestigd zijn met EMEA en Global hoofdkantoren. Wij kennen de cultuur en de werkwijze van deze relaties. We zijn trots dat juist in deze periode deze samenwerking een bevestiging laat zien van onze ambitie ons te blijven ontwikkelen. Met vertrouwen kijken wij uit naar een succesvolle voortzetting van de samenwerking met onze nieuwe Japanse relaties”, zo laat Stamhuis weten.

