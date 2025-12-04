MSC Cruises heeft Best Travel Service uitgeroepen tot MSC Star of the Month voor de maand november. De cruisemaatschappij eert het reisbureau voor de indrukwekkende groei die het dit jaar heeft doorgemaakt en de uitzonderlijke inzet waarmee het de cruises van MSC actief onder de aandacht heeft gebracht bij Nederlandse reizigers.

Travel Service Best heeft in 2025 een opmerkelijke omzetstijging gerealiseerd. Het reisbureau wist niet alleen nieuwe klanten aan te trekken, maar speelde ook een belangrijke rol in de verdere promotie van cruisereizen als toegankelijke en geliefde vakantievorm. De betrokkenheid, kennis en klantgerichte aanpak van het team worden door MSC Cruises bijzonder gewaardeerd.

“We zijn enorm trots om Travel Service Best in november te bekronen als onze Star of the Month”, aldus Daniel Kruithof, Sales Executive bij MSC Cruises. “Zij begrijpen dat de verkoop van cruises een aantrekkelijk verdienmodel biedt. Maar nog belangrijker: ze zien kansen om nieuwe doelgroepen te inspireren en enthousiast te maken voor cruisereizen. Die visie en toewijding maken hen een waardevolle partner voor MSC Cruises.”

De verkiezing tot MSC Star of the Month is onderdeel van een maandelijkse erkenning voor reispartners die uitzonderlijke prestaties leveren, een opvallende groei laten zien of op een inspirerende manier bijdragen aan het succes van MSC Cruises.