Travelpro’s Podcast: CEO TUI Group in NL, opvolger Sondag, concurrentiebeding

In Travelpro’s, dé podcast voor de reisprofessional, praten de redacties van Travelpro en TravMagazine jou bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de reisbranche. Wat speelt er zich achter de schermen af bij Nederlandse reisorganisaties? Hoe gaan reisprofessionals om met veranderingen in de wereld? En welk nieuws mag je niet missen? Je hoort het hier!

Deze week hebben T.J. van Apeldoorn, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff het onder andere over het bezoek van Sebastian Ebel (CEO TUI Group) aan Nederland, de chaos op de Duitse airports, de biljoenen die nodig zijn voor groei van toerisme in de toekomst in een wereld zonder uitstoot van broeikasgassen, de ITB(-trein) en concurrentiebeding.



Auteur Arjen Lutgendorff