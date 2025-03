TravelSpirit introduceert een nieuwe stap in het optimaliseren van werkprocessen voor reisorganisaties: de TravelSpirit Booking Engine, ontwikkeld in samenwerking met Airtrotter. Hiermee wordt het mogelijk om direct vanuit TravelSpirit accommodaties te offreren én te boeken op basis van realtime prijzen en beschikbaarheid.

Tools om realtime beschikbaarheid op te vragen en te boeken bestaan al langer, maar de nieuwswaarde zit vooral in de volledige integratie binnen TravelSpirit. Dit betekent dat reisorganisaties niet langer hoeven te schakelen tussen losse systemen voor offertes, boekingen en administratie, maar alles vanuit één platform kunnen afhandelen – van maatwerkofferte tot facturatie en klantcommunicatie.

De TravelSpirit Booking Engine geeft toegang tot bekende beddenbanken zoals Expedia, Booking.com en Hotelbeds, en zal later worden uitgebreid met kleinere beddenbanken en DMC’s zoals Knightsbridge, Jonview en ATI. Organisaties kunnen zowel hun eigen contracten en allotments als externe leveranciers combineren in het boekingsproces.

Naast actuele prijzen en beschikbaarheid wordt ook uitgebreide content ontsloten, inclusief foto’s en beschrijvingen van accommodaties. Deze informatie kan direct worden aangepast aan de eigen doelgroep en stijl, zodat het past binnen bestaande reisvoorstellen.

Volgens TravelSpirit zit de kracht van deze uitbreiding vooral in de naadloze koppeling met alle andere processen binnen het platform, zoals workflowmanagement, administratie, CRM en communicatie. Hierdoor kunnen reisorganisaties efficiënter werken en foutgevoelige handmatige handelingen vermijden.

De TravelSpirit Booking Engine wordt in maart uitgerold bij de eerste TravelSpirit-klant. In april volgt meer informatie over de bredere beschikbaarheid en de mogelijkheid om een demo te volgen.

