Tripadvisor: Eagle Beach Aruba nummer 1 Caribbean en nummer 2 wereldwijd

Deel dit artikel

Tripadvisor heeft de beste stranden voor 2023 aangekondigd als onderdeel van zijn jaarlijkse Travellers’ Choice® Awards. Eagle Beach op Aruba is volgens het bedrijf het nummer 1 strand in de Caribbean en het nummer 2 strand ter wereld.

Tripadvisor analyseerde tientallen miljoenen beoordelingen die in de afgelopen twaalf maanden door miljoenen reizigers over de hele wereld zijn ingediend. Door te kijken naar de kwaliteit en kwantiteit van beoordelingen voor strandervaringen, was Tripadvisor naar eigen zeggen in staat om de absoluut favoriete stranden van reizigers van het jaar te bepalen, en zo de beste adviezen te geven aan iedereen die dit jaar zijn eigen onvergetelijke strandtrips wil plannen.

Met de wereldlijst van stranden verspreid over Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Europa, Azië en de Stille Zuidzee, is dit echt een diverse, wereldwijde selectie. Van het kristalheldere water van de Caribbean tot de ruige kliffen en het dramatische zwarte zand van IJsland, de ranglijst van dit jaar geeft reizigers over de hele wereld de kans om hun favoriete strand te vinden.

“Als grote strandfan ken ik de onweerstaanbare aantrekkingskracht van zonneschijn en turquoise water, en daar staan er zeker genoeg van op de lijst van dit jaar”, zegt Sarah Firshein, Head of Editorial bij Tripadvisor. “Maar er zijn ook enkele heerlijke verrassingen. Naast de geliefde stranden van Hawaï, het Caribisch gebied en het vasteland van Europa, is onze gemeenschap echt op zoek om hun ervaringen op te krikken met de kliffen van Cannon Beach aan de kust van Oregon in het westen van de Verenigde Staten en koelere bestemmingen zoals Reynisfjara Beach in IJsland.”

Baia do Sancho eindigde Zzes plaatsen hoger dan vorig jaar en is daarmee het nummer 1-strand voor 2023 geworden. Gelegen op het Braziliaanse eiland Fernando de Noronha, onderdeel van een groep vulkanische eilanden voor de noordoostkust van het land, staat dit gebied bekend om zijn grillige kustlijn en diverse ecosystemen. Baia de Sancho is beroemd om zijn perfecte turquoise wateren en witte zandstranden, maar ook om de exotische dieren in het wild. Reizigers die zich in het warme, heldere water wagen, hebben misschien het geluk een glimp op te vangen van zeeschildpadden, roggen, dolfijnen en zelfs rifhaaien. Deze wilde, ongerepte plek, geflankeerd door met bossen begroeide kliffen, is ook beroemd om de vriendelijke krabben die over de kustlijn kruipen.

Een nieuwe en opwindende vermelding op de wereldlijst voor 2023 is het ‘dramatische’ Reynisfjara-strand in Vik, IJsland. Met zijn wereldberoemde zwarte zandstranden en imposante rotsformaties die boven de kust uittorenen, zullen sommigen de opvallende achtergrond uit Game of Thrones misschien herkennen. Het strand van Reynisfjara is populair bij vogelaars vanwege de verschillende soorten zeevogels die in de buurt worden gespot, waarvan de bekendste papegaaiduikers zijn. Maar met golven tot 40 meter en ijskoud water, is dit een strand dat je het beste kunt bewonderen vanaf de veilige kust.

Amerikaanse topstranden

Ka’anapali Beach op het Hawaïaanse eiland Maui werd uitgeroepen tot nummer 1 in de VS en klom maar liefst zestien plaatsen ten opzichte van vorig jaar om bovenaan de lijst te komen. Voor degenen die op zoek zijn naar meer dan ontspanning, is er Driftwood Beach op Jekyll Island, Georgia, dat binnenkomt op nummer 3.

De Top 10 stranden wereldwijd.

Baia do Sancho

Fernando de Noronha, Brazil Eagle Beach

Palm – Eagle Beach, Aruba Cable Beach

Broome, Australia Reynisfjara Beach

Vik, Iceland Grace Bay Beach

Grace Bay, Providenciales Praia da Falesia

Olhos de Agua, Portugal Radhanagar Beach

Havelock Island, Andaman and Nicobar Islands Spiaggia dei Conigli

Lampedusa, Islands of Sicily Varadero Beach

Varadero, Cuba Ka’anapali Beach

Lahaina, Hawaii

Auteur Arjen Lutgendorff